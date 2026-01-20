Wohin die Spieler des GSV Moers wechseln

"Die Wolken über den GSV Moers verdichten sich" lautete am Wochenende die FuPa-Schlagzeile über den aktuellen Status Quo des Landesliga-Klubs, der zurzeit keine Mannschaft mehr hat. Wie es weitergeht, ist offen. Dafür haben viele abgewanderte Spieler einen neuen Klub gefunden - die Übersicht.
Rund zwei Wochen vor Wiederauftakt in der Liga hat beim GSV Moers der gesamte Kader der ersten Mannschaft den Verein bereits verlassen. Eine Entscheidung über die Neuausrichtung steht laut Abteilungsleiter Daniel Ollmann jedoch noch nicht fest - mehr dazu an dieser Stelle.
Zum Re-Start der Landesliga wollen die Verantwortlichen der Grafschafter über den weiteren Weg entscheiden, das erste Spiel steht am 1. Februar daheim gegen die Sportfreunde Niederwenigern an. Gut möglich, dass an diesem Sonntag dann viele Ex-Spieler des Klubs für ihr neues Team debütieren, sollte sich der aufnehmende Verein mit den Moersern geeinigt haben. Die Wechselfrist, bis zu deren Ende Spieler auch nachträglich noch eine Spielberechtigung für Pflichtspiele erhalten können, endet erst am 2. Februar, am sogenannten Deadline Day.
Alle Abgänge des GSV Moers, die bereits einen neuen Verein laut FuPa-Datenbank gefunden haben, findet ihr nachfolgend in der Übersicht:
Andreas Kossenjans (1. FC Lintfort), Nils Christian Werner (SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (SV Scherpenberg), Pierre Nowitzki (FC Büderich), Jan Philip Roolfs (1. FC Lintfort), Thorsten Kogel (1. FC Lintfort), Jan Ziebell (1. FC Lintfort), Deniz Aktas (Rheinland Hamborn), Julian Lösbrock (Rheinland Hamborn), Maximilian Hasshoff (1. FC Hirschkamp), Karim El Moumen (VfB Speldorf), Marcus Lufen (1. FC Lintfort), Gerd Möthe (TSV Meerbusch), Shadi Ghrayeb (SV Sonsbeck), Furkan Yavuz (SC St. Tönis 1911/20 II), Mert Kefeli (Mülheimer FC 97), Ava Kader (Mülheimer FC 97), Ilias El Moumen (Viktoria Goch), Mika Engeln (SV Budberg II), Mika Engeln (SV Budberg)
Hinweis: Die regulären Transfers zum Sommer 2025 werden in dieser Liste nicht aufgeführt, weil sie die Aufzählung verfälschen würden.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: