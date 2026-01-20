Wohin die Spieler des GSV Moers wechseln

"Die Wolken über den GSV Moers verdichten sich" lautete am Wochenende die FuPa-Schlagzeile über den aktuellen Status Quo des Landesliga-Klubs, der zurzeit keine Mannschaft mehr hat. Wie es weitergeht, ist offen. Dafür haben viele abgewanderte Spieler einen neuen Klub gefunden - die Übersicht.

Rund zwei Wochen vor Wiederauftakt in der Liga hat beim GSV Moers der gesamte Kader der ersten Mannschaft den Verein bereits verlassen. Eine Entscheidung über die Neuausrichtung steht laut Abteilungsleiter Daniel Ollmann jedoch noch nicht fest - mehr dazu an dieser Stelle.

Zum Re-Start der Landesliga wollen die Verantwortlichen der Grafschafter über den weiteren Weg entscheiden, das erste Spiel steht am 1. Februar daheim gegen die Sportfreunde Niederwenigern an. Gut möglich, dass an diesem Sonntag dann viele Ex-Spieler des Klubs für ihr neues Team debütieren, sollte sich der aufnehmende Verein mit den Moersern geeinigt haben. Die Wechselfrist, bis zu deren Ende Spieler auch nachträglich noch eine Spielberechtigung für Pflichtspiele erhalten können, endet erst am 2. Februar, am sogenannten Deadline Day.