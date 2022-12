Woher die sperrigen Stadion-Namen kommen Bonava-Arena, Reinhard-Albrecht-Sportplatz, Manfred Buder Sportpark

Was einst in der Fußball-Bundesliga für Diskussionen sorgte, ist auch im Fußball in Brandenburg längst gang und gäbe – mehr oder weniger sperrige Stadionnamen. Was steckt dahinter, welchen Nutzen haben die Vereine?

Es gibt sie natürlich noch – altehrwürdige Namen wie Stadion der Freundschaft in Cottbus, Frankfurt und Templin, Jahnsportstätte in Ahrensfelde oder einfach Sportplatz Leistikowstraße in Falkensee. Was aber einst in der Fußball-Bundesliga für Diskussionen sorgte, ist auch im Fußball in Brandenburg längst gang und gäbe – mehr oder weniger sperrige Stadionnamen. Was steckt dahinter, welchen Nutzen haben die Vereine?

