Wörthsee „fit und gierig“ – Inning bleibt sieglos – Feldafing Torjäger trifft weiter

Den Verteidigern meist einen Schritt voraus: Feldafings Stürmer Jakob Dreesen (r.), derzeit der Toptorschütze im Landkreis Starnberg. – Foto: Dagmar Rutt

Die nächsten Testspiele im Kreis Starnberg sind gespielt. Der SCW startet in die Mission Aufstieg. Gilchings Damen verlieren und Feldafing darf sich weiter über Tore freuen.

Mit Blick auf das Ziel Aufstieg hängen sich die Fußballer des SC Wörthsee in den Testspielen richtig rein. Die Kicker aus Feldafing müssen zusehen, mit einer angespannten Personalsituation eine ordentliche Wintervorbereitung zu absolvieren, und auch die Inninger tun sich derzeit noch schwer. Sie warten auch nach dem Wochenende, an dem einige Landkreis-Teams Vorbereitungsspiele bestritten, auf den ersten Sieg des Winters in einer Testpartie. Die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried waren zuletzt von der Grippewelle erfasst worden, konnten am Wochenende aber ein zumindest eine komplette Elf aufbieten. SV Adelshofen-Nassenhausen –SC Wörthsee 1:4 (0:3) Mit einem Dreierpack führte Rückkehrer Johannes Wittenberger den SC Wörthsee am Sonntag zu einem 4:1-Testspielerfolg über den SV Adelshofen-Nassenhausen. „Dass er ein geiler Kicker ist, wissen wir nicht erst seit heute“, erklärte Josef Wittenberger. Der Übungsleiter konnte nicht nur mit dem Auftritt seines älteren Sohnes hochzufrieden sein. Nachdem Niclas Hauser die Gäste früh in Führung gebracht hatte, sorgte der SCW im Duell mit dem Kreisklassisten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. „Wir haben ein erstes Statement gesetzt“, meinte Wittenberger. Um in der Rückrunde das große Ziel Kreisklassen-Aufstieg zu realisieren, ziehen in Wörthsee aktuell alle an einem Strang. Bereits seit der zweiten Januarwoche befindet sich der Klub im Trainingsbetrieb. „Die Spieler sind fit und gierig. Alle wissen, dass wir in diesem Jahr etwas erreichen können“, betont der Coach.

ESV München-Ost – TSV Feldafing 4:2 (1:2) „Es war eine sehr gute Trainingseinheit“, bilanzierte Feldafings Trainer Jürgen Mergner nach der ersten Vorbereitungspartie seiner Mannschaft am Sonntag. Besonders konditionell waren alle mitgereisten Akteure des ambitionierten A-Klassisten über 90 Minuten gefordert: Während der Wintervorbereitung personalgeschwächt, trat Feldafing ohne Wechselspieler an. Dennoch stellte Mergners Elf den Tabellenzweiten der Kreisklasse München lange vor große Probleme. Kapitän Jakob Dreesen schoss die Gäste schon nach fünf Minuten in Front, und nachdem München-Ost zwischenzeitlich ausgeglichen hatte, traf der Toptorjäger erneut (29.). „Beide Tore waren hervorragend herausgespielt“, lobte Mergner. Die Führung hielt bis zur 72. Minute, dann gingen Feldafing ein wenig die Kräfte aus. SV Reichling – SV Inning 1:1 (0:0) Nur wenige Augenblicke waren Innings A-Klassen-Fußballer am Sonntag vom ersten Testspielsieg der Wintervorbereitung entfernt. Durch einen Handelfmeter kamen die Hausherren aus Reichling in der Schlussminute zum Ausgleich. „Unser Spieler soll den Ball im Rückwärtsfallen mit der Hand touchiert haben. Zum Glück war es nur die Vorbereitung, da sind sie Ergebnisse nicht das Wichtigste“, kommentierte Innings Cheftrainer Thomas Rummelsberger die Szene. Abgesehen vom Resultat, boten die Ammerseer einen dominanten Auftritt. „Wir haben toll und schnell nach vorne gespielt. Auch die Viererkette stand stabil“, lobte der Coach. Trotz zahlreicher Möglichkeiten erzielte Inning jedoch nur einen Treffer. Benjamin Hoti war der Torschütze (56.). TSV Erling-Andechs II – TSV Hechendorf II 4:2 (2:1) Zwischen den Zweitvertretungen der Erlinger und Hechendorfer entwickelte sich am Sonntag ein offener Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. „Es war ein nettes Spiel. Ich habe viele gute Spielzüge auf beiden Seiten gesehen“, sagte Erlings Spielertrainer Stefan Baumgartner. Mert Rau brachte Hechendorf in Führung (31.), Sidibe Makan (35.) und Marius Pfänder (44.) trafen vor der Pause für Erling-Andechs. „Wir haben in der ersten Halbzeit teilweise gravierende Fehler gemacht. Danach haben wir munterer und besser nach vorne gespielt“, analysierte Andreas Hainzl, Trainer der A-Klasse-Mannschaft vom Pilsensee. Belohnt wurden Hechendorfs Bemühungen mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Erik Öldemann (47.), David Hofstetter (61.) und Severin Behnke (70.) brachten aber letztlich den TSV Erling-Andechs auf die Siegerstraße. Hainzl zog dennoch ein positives Fazit bezüglich der bisherigen Vorbereitung: „Nach dem erfolgreichen Trainingslager sind alle hochmotiviert.“