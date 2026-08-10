Wörth marschiert – Thalmassing kassiert sechs Stück

In einem torreichen Top-Spiel konnte sich der SV Obertraubling (links Kapitän Tobias Fuchs) daheim gegen den FC Laub behaupten. – Foto: Felix Schmautz

Nach vier Spieltagen ist der TSV Wörth nun alleiniger Tabellenführer der Kreisliga 1. Während die Glöckl-Elf beim 4:2 in Burgweinting den vierten Dreier im vierten Spiel einstrich, musste sich der FC Laub erstmals geschlagen geben. Die bisher makellosen Lauber verloren ein torreiches Top-Spiel beim Rangdritten SV Obertraubling mit 3:5. Neben Wörth und Obertraubling sind auch der Freie TuS Regensburg (5:0 gegen Harting) und der TSV Kareth-Lappersdorf II (2:2 in Prüfening) noch ungeschlagen. Derweil kassierte der FC Thalmassing drei späte Gegentore – und verlor zu Gast beim Aufsteiger TSV Oberisling überraschend klar mit 1:6.



Ganz klar daheim blieben die Punkte beim Freien TuS Regensburg. Zu Gast war der SV Harting, der vor lediglich 28 Zuschauern keine Chancen verwerten konnte. In der sechsten Spielminute erzielte Alexander Meister den Führungstreffer und Jason Uwaekwe erhöhte nur eine Minute drauf (7.) für die Hausherren. Die Gäste gingen bereits in der 16. Minute in Unterzahl durch eine rote Karte für Maximilian Menke, die Gastgeber bauten die Führung durch Alexander Meister (23.) und Luis Haag (38.) weiter aus, was einen Halbzeitstand von 4:0 mit sich brachte. Den letzten Treffer der Partie landete Jason Uwaekwe in der 68. Minute, was dem Freien TuS den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Tim Starzinger, Oliver Grundmann, Johannes Beck







Der SV Donaustauf sicherte sich vor 75 Besuchern beim SV Sünching die Maximalausbeute. In der ersten Spielminute brachte Kilian Seidl die Gäste bereits in Führung, Simon Riedl baute diese in der zwölften Minute weiter aus und Kilian Seidl besiegelte den Dreier für den SV Donaustauf in der 30. Minute. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Matthias Rudner, Behrooz Jamshidi







Beim SV Obertraubling durften die 120 Fans am vierten Spieltag einen Heimsieg mit erleben. Zu Gast war der FC Laub, der sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben musste. Bereits in der dritten Spielminute netzte Maximilian Suthau zum 1:0 ein und erhöhte in der 40. Minute für den SV Obertraubling. Philipp Resch gelang es in der 48. Minute für den FC Laub zu verkürzen, doch nur kurz darauf netzte Max Heberlein (50.) zum 3:1 für die Gastgeber ein. In der 56. Minute erhöhte Tobias Fuchs für die Hausherren, dann nutzte Timon Karell eine Chance (76.) um einen Anschlusstreffer zu landen, Simon Schmits gelang in der Nachspielzeit noch eine Bude für den FC Laub (90.+2.), doch auch der SVO nutzte eine Chance in der Nachspielzeit (90.+3.) und brachte es so auf 5:3 Heimsieg. Max Heberlein ging in der 90.+3. noch mit der Ampelkarte vom Platz, bevor der Abpfiff ertönte. Schiedsrichter: Tobias Penar, Johannes Beck, Julian Beck







Beim SV Burgweinting gingen die Punkte vor 80 Zuschauern an den angereisten Spitzenreiter TSV Wörth/Donau. Nach nur zwei Minuten Spielzeit brachte Philipp Balk die Gäste in Front und Jakob Bräu baute die Führung in der siebten Minute weiter aus. Gurur Gök netzte in der 13. Minute ein, was auf 1:2 für die Hausherren verkürzte. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Merdin Mehmedov (45.+2.) um einen weiteren Treffer für Wörth zu landen, ging aber in der 74. Minute durch eine Ampelkarte frühzeitig vom Platz, was die Gäste in Unterzahl brachte. Jakob Bräu konnte in der 80. Minute einen weiteren Treffer landen. Daniel California konnte in der Nachspielzeit noch eine Chance verwerten (90.+4.), um auf 2:4 für Burgweinting zu verkürzen, doch mehr war leider nicht drin in der Partie. Schiedsrichter: Tobias Schlehuber, Bernd Wagner, Daniel Hoffmann













Der TSV Oberisling setzte sich vor 100 Zuschauern überraschend klar gegen den angereisten FC Thalmassing durch. In Front gingen die Gäste durch Lirim Kabashi in der 26. Minute, doch Johannes Rackl gelang noch in der ersten Halbzeit (27.) der Ausgleich. In Führung gingen die Hausherren durch Daniel Zemer, der drei Buden in Folge erzielte (63., 71., 84.). Marco Hecht erzielte in der 88. Minute ebenfalls für die Gastgeber einen Treffer und Johannes Rackl netzte in der 90. Minute zum 6:1 Heimsieg ein. Schiedsrichter: Jonas Stöckl, Albert Bayerl, Paul Fritz







2:2 unentschieden trennten sich der FSV Prüfening und der TSV Kareth-Lappersdorf II am Sonntag vor 100 Schaulustigen. In der achten Spielminute brachte Lukas Kulla die Hausherren der Partie in Front und Christian Holzapfel erhöhte in der 21. Minute auf 2:0 für den FSV Prüfening. Nach 36 Minuten Spielzeit kamen auch die Gäste zum Abschluss, Moritz Rudorf verkürzte und Kai Mendl erzielte in der 39. Minute den Ausgleichstreffer für den TSV Kareth-Lappersdorf II. Schiedsrichter: Johannes Knott, Schiedsrichterbeauftragter SV Wiesent Thomas Zimmermann, Andreas Hamberger







Der SV Türk Genclik Regensburg fuhr im Stadtduell bei der SpVgg Ziegetsdorf vor 50 Besuchern die Maximalausbeute ein. Bereits in der elften Spielminute brachte Abdou Koumayi die Gäste in Führung, doch Amer Muratovic erzielte in der 34. Minute den Ausgleich, was es zum 1:1 Halbzeitstand brachte. In der zweiten Hälfte brachte Ahmad Al Ahmad die Gäste in der 81. Minute erneut in Front, dann ging der SV Türk Genclik durch die Ampelkarte für Latifou Koumayi (82.) in Unterzahl, doch Ahmad Al Ahmad nutzte noch eine Chance in der 86. Minute, um den Dreier zu besiegeln. Schiedsrichter: Vincent Prösl, Uli Schindler, Noah Mayerhöfer