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Wörth jubelt über die Rückkehr von Torjäger Zinner
Der 36-jährige Ur-Wörther spielt wieder im Gschwelltal, wo er auch Trainer Stefan Glöckl unterstützt
von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Ein altbekanntes Gesicht ist zurück beim TSV Wörth: Fabian Zinner. – Foto: Felix Schmautz
Drei Spiele, drei Siege: Der TSV Wörth/Donau hat in der Kreisliga 1 Regensburg einen Traumstart hingelegt. Zuletzt blieb man gegen Ziegetsdorf und Prüfening zweimal ohne Gegentor. Nur das schlechtere Torverhältnis gegenüber dem FC Laub verhindert aktuell die Tabellenführung. Eine schöne Momentaufnahme für die Jungs von Trainer Stefan Glöckl!
Personell hat sich der TSV in diesem Sommer vorrangig mit sehr jungen Spielern verstärkt. Es gibt aber eine Ausnahme: Mit Fabian Zinner kehrte ein altbekanntes Gesicht zurück ins Gschwelltal. Für den 36-jährigen Angreifer ist der Re-Wechsel nach Wörth eine Rückkehr zu den Wurzeln.
Zinner ist in der Umgebung ein bekannter Name. Schon allein wegen seiner starken Torquoten machte er sich über die Jahre einen Namen. Bereits von 2010 bis 2015 sowie 2017 bis 2023 ging er für den TSV Wörth auf Torejagd. Zwischendrin spielte er in Oberndorf und Viehhausen. Über 200 Punktspieltore hat er mittlerweile im Herrenbereich gesammelt. Nach dreijährigen Schaffen beim Straubinger Kreisklassisten SV Motzing – dort wohnt Zinner mit seiner Familie – kehrte er nun zu seinem Heimatverein zurück.
Im Lager der Wörther ist die Freude riesengroß, dass der 36-Jährige im „Spätherbst“ seiner aktiven Karriere ein weiteres Mal seine Treter für den TSV schnürt. „Der TSV Wörth gewinnt damit nicht nur einen erfahrenen Rückkehrer, sondern auch einen Spieler, der sich mit dem Verein identifiziert und seine Erfahrung künftig auf und neben dem Platz einbringen möchte“, so die Aussage von Christoph Biederer, dem sportlichen Leiter des Kreisligisten.
Fabian Zinner selbst spricht von einer „Herzensangelegenheit. Diese war der TSV Wörth immer für mich. Ich freue mich riesig, wieder das Wörther Trikot zu tragen und gemeinsam mit der Mannschaft auf Punktejagd zu gehen.“ Neben seinem Engagement auf dem Rasen unterstützt Zinner auch Cheftrainer Stefan Glöckl. Dieser stand beim vergangenen 2:0-Heimsieg gegen Prüfening selbst in der Startelf. Dafür stand Zinner an der Seitenlinie, unterstützte von dort Glöckl als auch die gesamte Mannschaft. 20 Minuten vor Schluss wurde der Stürmer dann selbst eingewechselt. Und hatte bei einem Lattentreffer Pech.
„Mir geht es darum, meine Erfahrung einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Trainer Stefan Glöckl bestmöglich zu unterstützen. Zudem ist es mir ein Anliegen, dabei zu helfen, die vielen jungen Spieler in ihrer Entwicklung zu begleiten. Gleichzeitig freue ich mich darauf, selbst wieder mehr auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen“, erklärt Zinner, dessen neue, alte Truppe am kommenden Sonntag beim SV Burgweinting gastiert. Gelingt dem TSV hier der vierte „Streich“ in Serie?