Wörth jubelt über die Rückkehr von Torjäger Zinner

Ein altbekanntes Gesicht ist zurück beim TSV Wörth: Fabian Zinner. – Foto: Felix Schmautz

Drei Spiele, drei Siege: Der TSV Wörth/Donau hat in der Kreisliga 1 Regensburg einen Traumstart hingelegt. Zuletzt blieb man gegen Ziegetsdorf und Prüfening zweimal ohne Gegentor. Nur das schlechtere Torverhältnis gegenüber dem FC Laub verhindert aktuell die Tabellenführung. Eine schöne Momentaufnahme für die Jungs von Trainer Stefan Glöckl! Personell hat sich der TSV in diesem Sommer vorrangig mit sehr jungen Spielern verstärkt. Es gibt aber eine Ausnahme: Mit Fabian Zinner kehrte ein altbekanntes Gesicht zurück ins Gschwelltal. Für den 36-jährigen Angreifer ist der Re-Wechsel nach Wörth eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Zinner ist in der Umgebung ein bekannter Name. Schon allein wegen seiner starken Torquoten machte er sich über die Jahre einen Namen. Bereits von 2010 bis 2015 sowie 2017 bis 2023 ging er für den TSV Wörth auf Torejagd. Zwischendrin spielte er in Oberndorf und Viehhausen. Über 200 Punktspieltore hat er mittlerweile im Herrenbereich gesammelt. Nach dreijährigen Schaffen beim Straubinger Kreisklassisten SV Motzing – dort wohnt Zinner mit seiner Familie – kehrte er nun zu seinem Heimatverein zurück.



Im Lager der Wörther ist die Freude riesengroß, dass der 36-Jährige im „Spätherbst“ seiner aktiven Karriere ein weiteres Mal seine Treter für den TSV schnürt. „Der TSV Wörth gewinnt damit nicht nur einen erfahrenen Rückkehrer, sondern auch einen Spieler, der sich mit dem Verein identifiziert und seine Erfahrung künftig auf und neben dem Platz einbringen möchte“, so die Aussage von Christoph Biederer, dem sportlichen Leiter des Kreisligisten.



