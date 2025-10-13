Wörth furios – Achterbahnfahrt auf Kareths Höhen

Spannung war angesagt beim Rückrunden-Auftakt der Kreisliga 1. Die Top-3 gewannen ihre Spiele zwar, jedoch stets nur mit einem Tor Vorsprung. Der SV Burgweinting traf in Harting erst ganz spät zum Sieg, und der SV Obertraubling hatte Glück, dass Gegner Mintraching kurz vor Schluss einen Elfmeter verschoss. Ligaprimus SC Regensburg landete einen typischen Arbeitssieg (1:0) gegen Laub. Für einen Coup zeichnete Wörth verantwortlich. Der TSV, angeführt von seinem dreifach erfolgreichen Torjäger Merdin Mehmedov, klatschte zu Hause den FC Oberhinkofen mit 6:3 weg.



Auf Kareths Höhen trennten sich die beiden Kontrahenten vor 60 Besuchern 3:3-Remis. Klar in Führung brachte Thomas Maier mit zwei Treffern in Folge (10., 32.) den Freien TuS Regensburg, doch der TSV KaLa II erzielte durch Tobias Zizlsperger (35.) und Fares Hammouche (36.) den Ausgleich. In der 77. Minute brachte Marcus Zunder die Hausherren in Front, doch Maximilian Brey erzielte in der 90. Minutenoch das 3:3 für den Freien TuS. Schiedsrichter: Andreas Leykauf, Manfred Lachner, Peter Langensteiner







Der SV Donaustauf holte sich im ersten Rückrundenspiel bei der SG Walhalla Regensburg vor 50 Zuschauern die Maximalausbeute. In der 36. Minute gingen die Hausherren durch Philipp Dorn noch in Front, doch Burak Yildirim sorgte in der 44. Minute für Ausgleich und ein Elfmeter in der 56. Minute, gekonnt versenkt von Simon Riedl, brachte die Donaustaufer in Führung. Valentin Czech besiegelte den Dreier dann in der 63. Minute für den SV Donaustauf, für die Gastgeber gab es in der 76. Minute noch eine Zeitstrafe (Timo Gittel), doch auch die Unterzahl brachte keine weiteren Chancenverwertung mehr hervor. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth







Ligaprimus Sportclub konnte sich am 14. Spieltag nur knapp den Heimdreier vor 50 Schaulustigen gegen den FC Laub einholen. Im Rückrundenspiel netzte Lukas Saradeth in der 74. Minute den entscheidenden Treffer für den SC Regensburg ein. Schiedsrichter: Baris Bektas, Konstantin Schäfer, Arda Bektas







Der TSV Wörth/Donau setzte sich im Rückrundenspiel klar gegen den angereisten FC Oberhinkofen vor 150 Fans durch. Bereits in der fünften Minute gingen die Hausherren durch Martin Gazdek in Front, den Ausgleich erzielte Jakob Blank in der 16. Minute und Elias Si Hocine sorgte in der 21. Minute für kurze Führung der Gäste. Den Ausgleich für den TSV landete Merdin Mehmedov in der 24. Minute und durch Jakob Brau gingen die Gastgeber in der 40. Minute in Front. Erneut versenkte Merdin Mehmedov für den TSV in der 57. Minute, für die Gäste gab es in der 73. Minute eine Ampelkarte für Elias Si Hocine. Martin Gazdek netzte in der 74. Minute für die Hausherren ein und sah kurz darauf ebenfalls die Ampelkarte (76.), was beide Teams in Unterzahl brachte. Jakob Blank konnte in der 79. Minute noch eine Chance verwerten, doch Merdin Mehmedov besiegelte in der 85. Minute die Maximalausbeute für Wörth. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Markus Weiß, Korbinian Eigentstetter







Knapp den Dreier konnte sich der SV Burgweinting beim SV Harting vor 80 Zuschauern einholen. In der 28. Minute landete Moubarak Akanga den ersten Treffer für die Burgweintinger und Spielertrainer Andreas Pollakowski legte in der 42. Minute noch eine Bude drauf. In der 52. Minute verkürzte Niklas Brei für die Gastgeber und netzte in der 55. Minute zum Ausgleich ein. Sebastian Papillon sah in der 73. Minute die Zeitstrafe, doch die Nachspielzeit (90.+2.) nutzte Kapitän Matthias Braun für den SVB den Siegestreffer zu landen. Für die Hausherren gab es in der 90.+3. Minute noch eine Zeitstrafe (Marco Gerdt). Schiedsrichter: Duc Huy Vu, Behrooz Jamshidi, Kim Vorrat







Der SV Obertraubling sicherte sich am Sonntag zu Gast beim FC Mintraching die Maximalausbeute vor 105 Zuschauern. In der 16. Minute brachte Aaron Berg die Gäste in Front, durch ein Eigentor von Rasmus Schwartz stand es in der 39. Minute allerdings 1:1. In der zweiten Hälfte netzte Tobias Fuchs (50.) für den SVO ein, was ihnen den Dreier am 14. Spieltag einbrachte. In der 68. Minute gab es noch eine Zeitstrafe für den FC Mintraching (Thomas Dimmelmeier). Kurz vor Schluss verschoss FCM-Akteur Dominik Dürrschmidt einen Elfmeter zum möglichen 2:2. Schiedsrichter: Josef Karl, Konstantin Schäfer, Richard Schmalhofer







Mit einem 4:2 sicherte sich die SpVgg Ziegetsdorf am vergangenen Spieltag den Heimdreier gegen den angereisten ATSV Pirkensee-Ponholz vor 60 Besuchern. Bereits in der fünften Minute netzte Mika Rauscher für den ATSV ein, doch Abdoul Korodowou erzielte in der 31. Minute den Ausgleich und ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Isaac Amoako brachte die Gastgeber noch in der ersten Halbzeit in Führung (45.+1.). Yannick Lehmacher erzielte in der 79. Minute das 3:1 und Daniel Kagerer legte in der 84. Minute noch einen Treffer für die SpVgg drauf. Ab der 85. Minute mussten die Gäste durch die Ampelkarte für Xaver Plank in Unterzahl weiterkämpfen, doch Tobias Kirsch nutzte die Nachspielzeit (90.+3.) um noch eine Chance für die Gäste zu verwerten. Schiedsrichter: Michael Sperger, Dr. Karsten Becker, Felix Hajek