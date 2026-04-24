 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Wörth fordert den Primus heraus – Wird der PiPo-Abstieg besiegelt?

24. Spieltag: Laub lädt Mintraching zum Kellerduell +++ Obertraubling ist turmhoher Favorit +++ Burgweinting muss nach Donaustauf

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Donaustauf will sich die Relegationszone vom Leib halten.
Der SV Donaustauf will sich die Relegationszone vom Leib halten. – Foto: Felix Schmautz

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Kreisliga 1
Freier TuS
SV Obertraubling
SV Burgweinting
Wörth/Donau

13 von 15 möglichen Punkten nach der Winterpause: Es scheint so, als würde sich der SC Regensburg den Meistertitel in der Kreisliga 1 nicht mehr nehmen lassen. Den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga möchte der Sportclub am Samstag gehen. Und zwar mit einem Heimdreier gegen den TSV Wörth. Tags darauf will der verbliebende Verfolger FC Oberhinkofen nachziehen. Gegen die SG Walhalla genießt der FCO ebenfalls Heimrecht. „Unten“ kann der SV Obertraubling den Abstieg des ATSV Pirkensee-Ponholz endgültig besiegeln.

Heute, 19:00 Uhr
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
19:00live

Hinspiel: 1:2. Zum Auftakt des Spieltag empfängt der SV Donaustauf (9., 27) bereits am heutigen Freitagabend den SV Burgweinting (4., 46). Die Hausherren erzielten am vergangenen Spieltag gegen den SV Obertraubling ein achtbares Unentschieden und holten einen wichtigen Punkt. Währenddessen fuhr der SVB auf heimischem Terrain den Dreier gegen den TSV Wörth/Donau ein.

Morgen, 14:00 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
14:00

Hinspiel: 4:0. Die SpVgg Ziegetsdorf (7., 30) ist am Samstag beim Freien TuS Regensburg (5., 39) gefordert. Die Gäste der Partie konnten sich am letzten Wochenende gegen den FC Oberhinkofen nicht behaupten und gingen leer aus, während sich der Freie TuS bei Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz mit sieben Treffern klar den Dreier holte.

Morgen, 16:00 Uhr
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
16:00

Hinspiel: 3:1. Klassenprimus SC Regensburg (1., 56) genießt Heimrecht und hat den TSV Wörth/Donau (6., 37) zu Gast. Die Platzherren ließen vor Wochenfrist nichts anbrennen und setzten sich beim TSV Kareth-Lappersdorf II klar durch. Dagegen mussten sich die Wörther auswärts dem SV Burgweinting beugen.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
ATSV Pirkensee-Ponholz
ATSV Pirkensee-PonholzPirkensee-P
14:00

Hinspiel: 3:1. Der Richtung Abstieg taumelnde ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) reist als krasser Außenseiter zum SV Obertraubling (3., 46). Der ATSV musste sich am vergangenen Spieltag klar gegen den Freien TuS Regensburg geschlagen geben. Der SVO hingegen ergatterte auswärts zumindest einen Punkt beim 2:2-Remis gegen den SV Donaustauf.



So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
15:00

Hinspiel: 1:3. Beim SV Harting (10., 26) schlägt am Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 28) auf. Die Hausherren des kommenden Matches gingen vor ein paar Tagen mit einem klaren Sieg beim FC Mintraching vom Platz. Der TSV Ka-La II konnte sich zuletzt gegen den SC Regensburg nicht behaupten und ging ohne eigenen Torerfolg leer aus.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
FC Laub
FC LaubFC Laub
FC Mintraching
FC MintrachingMintraching
15:15

Hinspiel: 3:2. Beim FC Laub (12., 23) findet sich am Wochenende der FC Mintraching (13., 13) zum Kellerduell ein. Eine klare Niederlage musste Laub zuletzt bei der SG Walhalla Regensburg einstecken. Doch auch Mintraching gab sich gegen den SV Harting ganz klar geschlagen. Welcher Mannschaft gelingt die Wiedergutmachung?

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
15:30

Hinspiel: 1:0. Die SG Walhalla Regensburg (11., 26) geht auf Reisen und gastiert beim Tabellenzweiten FC Oberhinkofen (2., 51). Mit einem klaren Heimdreier belohnte sich die SGW zuletzt gegen den FC Laub, und auch der FCO holte sich am vergangenen Spieltag klar die Maximalausbeute bei der SpVgg Ziegetsdorf.