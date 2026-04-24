Wörth fordert den Primus heraus – Wird der PiPo-Abstieg besiegelt?

Der SV Donaustauf will sich die Relegationszone vom Leib halten. – Foto: Felix Schmautz

13 von 15 möglichen Punkten nach der Winterpause: Es scheint so, als würde sich der SC Regensburg den Meistertitel in der Kreisliga 1 nicht mehr nehmen lassen. Den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga möchte der Sportclub am Samstag gehen. Und zwar mit einem Heimdreier gegen den TSV Wörth. Tags darauf will der verbliebende Verfolger FC Oberhinkofen nachziehen. Gegen die SG Walhalla genießt der FCO ebenfalls Heimrecht. „Unten“ kann der SV Obertraubling den Abstieg des ATSV Pirkensee-Ponholz endgültig besiegeln.

Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf SV Burgweinting SV Burgweinting 19:00 live PUSH



Hinspiel: 1:2. Zum Auftakt des Spieltag empfängt der SV Donaustauf (9., 27) bereits am heutigen Freitagabend den SV Burgweinting (4., 46). Die Hausherren erzielten am vergangenen Spieltag gegen den SV Obertraubling ein achtbares Unentschieden und holten einen wichtigen Punkt. Währenddessen fuhr der SVB auf heimischem Terrain den Dreier gegen den TSV Wörth/Donau ein.





Morgen, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 14:00 PUSH



Hinspiel: 4:0. Die SpVgg Ziegetsdorf (7., 30) ist am Samstag beim Freien TuS Regensburg (5., 39) gefordert. Die Gäste der Partie konnten sich am letzten Wochenende gegen den FC Oberhinkofen nicht behaupten und gingen leer aus, während sich der Freie TuS bei Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz mit sieben Treffern klar den Dreier holte.







Hinspiel: 3:1. Klassenprimus SC Regensburg (1., 56) genießt Heimrecht und hat den TSV Wörth/Donau (6., 37) zu Gast. Die Platzherren ließen vor Wochenfrist nichts anbrennen und setzten sich beim TSV Kareth-Lappersdorf II klar durch. Dagegen mussten sich die Wörther auswärts dem SV Burgweinting beugen.







Hinspiel: 3:1. Der Richtung Abstieg taumelnde ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) reist als krasser Außenseiter zum SV Obertraubling (3., 46). Der ATSV musste sich am vergangenen Spieltag klar gegen den Freien TuS Regensburg geschlagen geben. Der SVO hingegen ergatterte auswärts zumindest einen Punkt beim 2:2-Remis gegen den SV Donaustauf.













Hinspiel: 1:3. Beim SV Harting (10., 26) schlägt am Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 28) auf. Die Hausherren des kommenden Matches gingen vor ein paar Tagen mit einem klaren Sieg beim FC Mintraching vom Platz. Der TSV Ka-La II konnte sich zuletzt gegen den SC Regensburg nicht behaupten und ging ohne eigenen Torerfolg leer aus.





So., 26.04.2026, 15:15 Uhr FC Laub FC Laub FC Mintraching Mintraching 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:2. Beim FC Laub (12., 23) findet sich am Wochenende der FC Mintraching (13., 13) zum Kellerduell ein. Eine klare Niederlage musste Laub zuletzt bei der SG Walhalla Regensburg einstecken. Doch auch Mintraching gab sich gegen den SV Harting ganz klar geschlagen. Welcher Mannschaft gelingt die Wiedergutmachung?







Hinspiel: 1:0. Die SG Walhalla Regensburg (11., 26) geht auf Reisen und gastiert beim Tabellenzweiten FC Oberhinkofen (2., 51). Mit einem klaren Heimdreier belohnte sich die SGW zuletzt gegen den FC Laub, und auch der FCO holte sich am vergangenen Spieltag klar die Maximalausbeute bei der SpVgg Ziegetsdorf.