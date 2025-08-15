Wörth feiert Mehmedov-Hattrick – Topspiel beim Freien TuS

Im Kampf um die Tabellenspitze der Kreisliga 1 sind derzeit die SG Walhalla Regensburg, der FC Oberhinkofen und die SpVgg Ziegetsdorf mit je zehn Punkten gleichauf. Etliche Teams lauern dicht dahinter. Für Spannung ist also gesorgt am anstehenden sechsten Spieltag, der bereits am Mittwoch eröffnet wurde...



Der TSV Wörth/Donau und die SpVgg Ziegetsdorf lieferten bereits am vergangenen Mittwoch den sechsten Spieltag vor 100 Zuschauern ab. Mit einem lupenreinen Hattrick sicherte Matchwinner Merdin Mehmedov (9., 14., 40.) bereits in der ersten Halbzeit den Dreier für den TSV. Die SpVgg konnte in der 81. Minute durch Thomas Bauer lediglich noch einen Anschlusstreffer landen. Mehr war nicht mehr drin für die Gäste. Schiedsrichter: Duc Huy Vu, Besim Hisenaj, Vincent Diewald





Beim Freien TuS Regensburg (10., 6) ist am heutigen Freitagnachmittag der FC Oberhinkofen (1., 10) zum sechsten Spieltag unterwegs. Der Freie TuS holt den fünften Spieltag gegen den FC Laub erst im September nach und hatte daher am vergangenen Wochenende spielfrei, Oberhinkofen hingegen musste sich gegen den SV Burgweinting eine Niederlage eingestehen.







Der ATSV Pirkensee-Ponholz (11., 5) ist am morgigen Samstag zu Gast beim SC Regensburg (4., 9). Der Sportclub setzte sich zuletzt gegen den SV Donaustauf knapp durch, während der ATSV PiPo gegen den TSV Wörth/Donau eine Niederlage einstecken musste.





Beim SV Harting (8., 8) findet sich zum sechsten Spieltag der SV Donaustauf (12., 3) ein. Der SVH ging am vergangenen Wochenende beim SV Obertraubling früh in Führung, doch die Punkte blieben nach 90 Minuten klar beim SVO mit 5:1. Indes musste sich Donaustauf auf heimischem Terrain gegen den SC Regensburg knapp geschlagen geben.





Der SV Burgweinting (7., 8) ist an diesem Sonntag zu Gast beim FC Mintraching (13., 3). Die Hausherren der Partie konnten am letzten Wochenende bei der SG Walhalla Regensburg keine Chancen verwerten und verbuchten eine klare Niederlage. Der SVB hingegen sicherte sich wichtige drei Punkte beim FC Oberhinkofen.





Am sechsten Spieltag ist der SV Obertraubling (6., 9) auf Stippvisite beim FC Laub (14., 1). Der FC Laub hat gegen den Freien TuS Regensburg noch eine Partie offen und somit zuletzt spielfrei. Der SVO hingegen sicherte sich vergangenen Wochenende einen klaren Heimdreier gegen den SV Harting.







Der TSV Kareth-Lappersdorf II (9., 8) ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg (2., 10). Mit einem klaren Heimsieg setzte sich die SG Walhalla am letzten Spieltag gegen den FC Mintraching durch und steht damit überraschend gemeinsam mit Oberhinkofen an die Tabellenspitze. KaLa II musste sich derweil bei der SpVgg Ziegetsdorf knapp geschlagen geben.