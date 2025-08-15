 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Merdin Mehmedov (rechts) schwang sich mit einem lupenreinen Hattrick zum Wörther Matchwinner auf.
Merdin Mehmedov (rechts) schwang sich mit einem lupenreinen Hattrick zum Wörther Matchwinner auf. – Foto: Nicole Seidl

Wörth feiert Mehmedov-Hattrick – Topspiel beim Freien TuS

6. Spieltag: SC Regensburg erwartet PiPo +++ Überraschungsteam SG Walhalla auf Kareths Höhen gefordert

Im Kampf um die Tabellenspitze der Kreisliga 1 sind derzeit die SG Walhalla Regensburg, der FC Oberhinkofen und die SpVgg Ziegetsdorf mit je zehn Punkten gleichauf. Etliche Teams lauern dicht dahinter. Für Spannung ist also gesorgt am anstehenden sechsten Spieltag, der bereits am Mittwoch eröffnet wurde...

Mi., 13.08.2025, 18:30 Uhr
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
3
1

Der TSV Wörth/Donau und die SpVgg Ziegetsdorf lieferten bereits am vergangenen Mittwoch den sechsten Spieltag vor 100 Zuschauern ab. Mit einem lupenreinen Hattrick sicherte Matchwinner Merdin Mehmedov (9., 14., 40.) bereits in der ersten Halbzeit den Dreier für den TSV. Die SpVgg konnte in der 81. Minute durch Thomas Bauer lediglich noch einen Anschlusstreffer landen. Mehr war nicht mehr drin für die Gäste. Schiedsrichter: Duc Huy Vu, Besim Hisenaj, Vincent Diewald

Heute, 14:00 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
14:00live

Beim Freien TuS Regensburg (10., 6) ist am heutigen Freitagnachmittag der FC Oberhinkofen (1., 10) zum sechsten Spieltag unterwegs. Der Freie TuS holt den fünften Spieltag gegen den FC Laub erst im September nach und hatte daher am vergangenen Wochenende spielfrei, Oberhinkofen hingegen musste sich gegen den SV Burgweinting eine Niederlage eingestehen.

Morgen, 16:00 Uhr
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
ATSV Pirkensee-Ponholz
ATSV Pirkensee-PonholzPirkensee-P
16:00

Der ATSV Pirkensee-Ponholz (11., 5) ist am morgigen Samstag zu Gast beim SC Regensburg (4., 9). Der Sportclub setzte sich zuletzt gegen den SV Donaustauf knapp durch, während der ATSV PiPo gegen den TSV Wörth/Donau eine Niederlage einstecken musste.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Harting
SV HartingSV Harting
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
15:00

Beim SV Harting (8., 8) findet sich zum sechsten Spieltag der SV Donaustauf (12., 3) ein. Der SVH ging am vergangenen Wochenende beim SV Obertraubling früh in Führung, doch die Punkte blieben nach 90 Minuten klar beim SVO mit 5:1. Indes musste sich Donaustauf auf heimischem Terrain gegen den SC Regensburg knapp geschlagen geben.

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
FC Mintraching
FC MintrachingMintraching
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
15:15live

Der SV Burgweinting (7., 8) ist an diesem Sonntag zu Gast beim FC Mintraching (13., 3). Die Hausherren der Partie konnten am letzten Wochenende bei der SG Walhalla Regensburg keine Chancen verwerten und verbuchten eine klare Niederlage. Der SVB hingegen sicherte sich wichtige drei Punkte beim FC Oberhinkofen.

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
FC Laub
FC LaubFC Laub
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
15:15

Am sechsten Spieltag ist der SV Obertraubling (6., 9) auf Stippvisite beim FC Laub (14., 1). Der FC Laub hat gegen den Freien TuS Regensburg noch eine Partie offen und somit zuletzt spielfrei. Der SVO hingegen sicherte sich vergangenen Wochenende einen klaren Heimdreier gegen den SV Harting.

So., 17.08.2025, 16:30 Uhr
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
16:30

Der TSV Kareth-Lappersdorf II (9., 8) ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg (2., 10). Mit einem klaren Heimsieg setzte sich die SG Walhalla am letzten Spieltag gegen den FC Mintraching durch und steht damit überraschend gemeinsam mit Oberhinkofen an die Tabellenspitze. KaLa II musste sich derweil bei der SpVgg Ziegetsdorf knapp geschlagen geben.

Nicole SeidlAutor