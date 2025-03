Wörth: Bedö pausiert, Wagner neu im Trainerteam

Vorm Punktspielstart haben sich im Trainerteam des TSV Veränderungen aufgetan. Coach Helmut Bedö wird in den kommenden Monaten beruflich bedingt nicht zur Verfügung stehen. Dafür konnte mit Patrick Wagner ein weiterer Mann ins Trainerteam integriert werden. Der 39-jährige wird ab sofort mit dem bisherigen Co-Spielertrainer Stefan Glöckl (29) ein gleichgestelltes Trainerduo bilden. „Wir stimmen uns regelmäßig ab und teilen uns die Trainingsgestaltung. Auch mit Helmut stehen wir weiterhin in Kontakt“, erklärt Glöckl in den sozialen Medien des Vereins.Mit der diesjährigen Wintervorbereitung zeigt sich der Wörther Spielertrainer „im Großen und Ganzen zufrieden. Die Trainingsbeteiligung war wie gewohnt sehr hoch. Leider konnte der ein oder andere Spieler verletzungs-, krankheits- oder urlaubsbedingt nur sehr wenig bis gar nicht trainieren, was sich natürlich bemerkbar macht“, berichtet Glöckl. Die Testspiele seien zwar sehr ordentlich verlaufen, „doch man darf die Endergebnisse nicht überbewerten. Wichtig war uns, dass wir das umsetzen, was wir uns vor den Spielen vorgenommen haben – und das gelang uns phasenweise sehr gut. Natürlich gibt es aber auch einige Defizite, an denen wir arbeiten müssen.“Die Zielsetzung für die Restrückrunde in der Kreisliga 1 ist klar und eindeutig: so schnell wie möglich den Klassenerhalt einzutüten. „Hier gilt es, noch einige Punkte zu sammeln, denn der TSV gehört in die Kreisliga!“, macht Stefan Glöckl klar und schiebt hinterher: „Wir wollen die Anzahl individueller Fehler reduzieren und dadurch auch die Anzahl der Gegentore verringern. Wir haben alles selbst in der Hand und werden von Spiel zu Spiel schauen.“ Zu Gast beim Rangvierten SV Obertraubling wird Wörth am kommenden Sonntag (14 Uhr) nur Außenseiter sein. „Dennoch reisen wir nicht zum Gänseblümchen-Pflücken nach Obertraubling.“ Die nächsten Gegner heißen dann SG Walhalla, Freier TuS und Mintraching.