Wörsdorfer Neustart in Arbeit

Die TSG Wörsdorf trifft im Rückspiel auf die SG Orlen. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Wörsdorf. Die Fußballer der TSG Wörsdorf werden auch kommende Saison in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus spielen. Eine entsprechende Mannschaftsmeldung ist erfolgt. Allerdings wird die TSG, die ihr B-Liga-Team in der laufenden Runde zurückgezogen hat, in der kommenden Runde keine zweite Mannschaft an den Start bringen. Doch die Vorbereitung für die besiegelte Neuausrichtung ab dem Sommer läuft auf Hochtouren. Zunächst wartet für die Mannschaft des scheidenden Trainers Schahin Sahin als aktueller Vierter mit dem Topspiel gegen Tabellenführer SG Orlen (So., 15 Uhr) ein Highlight.

Nach der Runde beginnt dann eine neue Zeitrechnung. Nach bewegten Zeiten mit den Jahren in der Oberliga Hessen haben die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Ralph Duell sowie Fußball-Abteilungsleiter Gianluca Braun den Abschied vom Leistungs- und Sponsorenfußball angekündigt. Regional aufstellen, das ist das Zauberwort für die Zukunft.

Jetzt hat sich herauskristallisiert, dass Potenzial für eine künftige Kreisoberliga-Mannschaft vorhanden ist. Dass diese Aussicht besteht, erklärt Braun mit „vielen Spielern, die wir aus der Region bekommen werden“. Und das sei bewusst so gewollt, sollen sich doch Verein und Anhänger dank heimischer Spieler wieder besser mit dem Club identifizieren. Außerdem freuen sich Braun und Co. auch zur nächsten Spielrunde über den neuen Trainer Almir Calakovic (39, zuletzt FC Naurod II) sowie über die beiden Mittelfeldspieler Önay Akin (32) und Metin Mustafi (22) vom Gruppenligisten SV Wallrabenstein, der kommende Saison mit dem TuS Beuerbach eine Spielgemeinschaft in der KOL bilden wird.

Wörsdorfer schauen wieder verstärkt auf Jugend

Und man baue verstärkt auf die eigene Jugend, erklärt Braun: „Wir haben wieder eine B-Jugend und übernächste Saison soll eine A-Jugend dazukommen.“ Er bekräftigt: „Wir verfolgen klar das Ziel mit regionalen Spielern – mit ganz viel Jugend und vielen jungen Spielern“. Wieder eine zweite Mannschaft anzumelden, das peile man mittelfristig an. Im Zuge der Wörsdorfer Neuausrichtung sieht Gianluca Braun einen Prozess, den es schrittweise zu bewältigen gilt: „Aufgrund des großen Umbruchs haben wir quasi einen Neuaufbau und im Vordergrund steht klar die Stabilisierung des Umfelds. Wir denken von Spiel zu Spiel.“

SG Orlen vertraut ihren erfolgreichen Spielern

Wenn es nun am Sonntag gegen den Spitzenreiter geht, „müssen wir kompakt stehen, Ruhe bewahren und auf Vorstöße warten“, sagt er vor dem Topspiel. Die SG Orlen wiederum wolle sich laut Robin Menger aus dem Trainerteam „maximal“ mit einer Handvoll Spieler verstärken. „Denn wir wollen unser Konzept mit den erfolgreichen Spielern nicht verändern“, sagt der 28-Jährige. „Ein bis zwei Zugänge stehen fest“, möchte er noch keine Namen nennen. „Mit anderen führen wir Gespräche. Zum Gegner am Sonntag sagt er: „Wir erwarten einen guten Gegner, der mit höherklassig erfahrenen Spielern wie Paulo Gombert und Davide Frusteri einen Platz unter den Top fünf erreichen will.“ Man sei aber fit und trainiere drei Mal wöchentlich. Auch im Hinblick auf das Kreispokalfinale am 14. Mai gegen den Klassengefährten TV Idstein.

Weiter spielen: SG Meilingen – SG Bad Schwalbach/Langenseifen, TV Idstein – TuS Beuerbach, FSV Winkel – FC Kiedrich, SV Walsdorf – SG Laufenselden, FC Waldems – FSV Oberwalluf (alle So., 15 Uhr), SG Schlangenbad – TGSV Holzhausen (So., 15.30 Uhr).





