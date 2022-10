Wörrstadt: Ein Punkt für TuS, einer für den FC Die Lokalrivalen tun sich schwer in der B-Klasse, eine Kooperation kommt aber nicht infrage

WÖRRSTADT. Am vergangenen Sonntag stand in der B-Klasse Alzey-Worms Nord mal wieder das Wörrstädter Derby zwischen dem FC und der TuS an. Und so unterschiedlich lang beide Vereine bestehen – der FC seit 2006 und die TuS seit 1847 – so gemeinsam ist ihnen doch in diesen vergangenen Jahren die Ligen-Zugehörigkeit. Stieg die TuS 2018/19 als C-Klassenmeister in die B-Klasse auf, folgte der FC ein Jahr später. Seitdem haben sich beide Vereine dort gehalten.