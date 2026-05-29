Wörpetal siegt und siegt

– Foto: SG Wörpetal

Die besondere Erfolgsgeschichte geht weiter: Die S40 der SG Wörpetal schlug im Finale um die Kreismeisterschaft in Hepstedt die SG Sandbostel/Selsingen mit 3:0 und sicherte sich damit bereits den vierten Titel in Serie. Die Tore für das Gerdes-Team erzielten Rainer Otten, Stefan Müller und Benjamin Wiese.



3:0, das hört sich deutlich an. Aber so deutlich war das alles gar nicht - ganz und gar nicht. "Das war heute - bei diesen Temperaturen - ein anstrengendes Spiel gegen einen starken Gegner", so Arne Braunstein, der verletzt - in dieser Saison - nicht auf Wörpetaler Seite mitspielen kann. "Es war bis kurz vor Schluss ein Spiel auf Augenhöhe."



Zwar brachte Rainer Otten den Favoriten früh in Führung. Doch in der Folgezeit hatte auch der Gegner aus der Samtgemeinde Selsingen wiederholt gute Möglichkeiten, so traf beispielsweise Matthias Augustin die Latte und Henning Witten scheiterte am starken Wörpetaler Keeper David Kunsch. "Da hat uns auch etwas das Glück und in einigen Situationen vielleicht auch etwas die Cleverness gefehlt", so der ehemalige Selsinger und zukünftige Sandbosteler Herren-Trainer Daniel Ariens, dessen Team erst kurz vor Schluss die beiden entscheidenden Gegentore hinnehmen musste.