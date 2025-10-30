Wörpetal greift nach Tabellenspitze und Hesedorf/Nartum will Revanche

Am Vorabend des Reformationstages steht in der Kreisliga ein echtes Spitzenspiel an: Wörpetal empfängt Bremervörde. Dazu entscheidet sich im Duell Hesedorf/Nartum gegen Walsede, wer sich das letzte Ticket für das Achtelfinale des Kreispokals sichert.

Wörpetal hatte sich zuletzt im Topspiel bei Hesedorf/Nartum mit 3:1 durchgesetzt und geht entsprechend selbstbewusst in die Partie. „Ein Sieg ist natürlich auch das Ziel gegen Bremervörde“, sagt FC-Trainer Dennis Bargemann. Er weiß aber, dass seine Mannschaft dafür eine Schippe drauflegen muss: „Bei Bremervörde steht enorm viel Erfahrung auf dem Platz. Da müssen wir uns gegenüber der zweiten Halbzeit in Nartum deutlich steigern.“

Wenn am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in Tarmstedt der Tabellenzweite auf den -dritten trifft, ist Spannung garantiert. Der FC Wörpetal möchte seine starke Serie fortsetzen und sich mindestens bis Sonntag die Tabellenführung holen, während der BSC nach der 0:2-Niederlage gegen den MTV Hesedorf Wiedergutmachung betreiben will.

Bei beiden Mannschaften gibt es große Vorfreude vor dem Gipfeltreffen

Auch auf der Gegenseite herrscht Vorfreude auf das Gipfeltreffen. „Vor der Saison hätte man uns da oben wohl nicht erwartet“, sagt BSC-Coach Christopher Dobirr, der bis auf die beiden Ex-Bremervörder Jonas Marherr und Edgar Moderau keinen Wörpetal-Spieler persönlich kennt – und das bewusst so belässt. „Vor dem Hesedorf-Spiel habe ich mir den Gegner angeschaut – und prompt lief es nicht. Daher lasse ich das jetzt und konzentriere mich auf unser Spiel.

Eine halbe Stunde nach dem Ligaspiel (20 Uhr) wird in Hesedorf/Bahnhof die letzte Partie der zweiten Pokalrunde angepfiffen. Im Duell zweier Kreisligisten trifft die FSV Hesedorf/Nartum auf den FC Walsede – und die Erinnerungen an das jüngste Aufeinandertreffen sind frisch: Erst vor knapp zwei Wochen setzte sich Walsede in der Liga im Heimspiel deutlich mit 6:2 durch.

Lukas Krägel und Erik Meyer fallen bei der FSV verletzungsbedingt aus

FSV-Trainer Alexander Kupiec lässt sich davon nicht beeindrucken. „Gegen Bremervörde haben wir im Pokal gewonnen und in der Liga verloren – das wollen wir gegen Walsede umgekehrt genauso machen“, sagt er. Hoffnung schöpft er auch aus den äußeren Bedingungen: „Der Platz in Hesedorf ist größer als der in Kirchwalsede – das liegt uns deutlich mehr.“ Sorgen bereiten ihm dagegen die Personalprobleme: Nach dem letzten Ligaspiel fallen auch Lukas Krägel und Erik Meyer verletzungsbedingt aus.

Auf Walseder Seite blickt Spielertrainer Michel Müller mit Respekt, aber auch Vorfreude auf das Pokalduell. „Das wird ein richtig heißes Spiel zweier starker Kreisligateams“, betont er. Die Auslosung habe man zwar zunächst „nicht gerade bejubelt“, aber das ändere nichts am Anspruch: „Wir müssen alles dagegenhalten und dürfen uns nicht auf dem Ergebnis vom Ligaspiel ausruhen. Neuer Wettbewerb – neues Spiel.