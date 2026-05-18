Wörnsmühl riskiert mit Remis Aufstiegschancen – Warngau erledigt Hausaufgaben A-Klasse von Benedikt Hub · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser

Das Remis gegen Hartpenning (in Blau) schmälert Wörnsmühls Aufstiegschancen. – Foto: Stefan Schweihofer

Der SC Wörnsmühl kommt im direkten Duell mit Aufstiegskonkurrent Hartpenning nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Trotz Überzahl nach einer Roten Karte verpasste das Team die vielen Großchancen zum Sieg.

Für den SC Wörnsmühl ist ein 3:3-Remis gegen Hartpenning im Aufstiegsrennen wohl zu wenig. Der SV Warngau übernimmt vorerst die Tabellenführung. Die SG Tegernseer Tal verliert dagegen zweistellig. Sa., 16.05.2026, 17:15 Uhr Lenggrieser SC Lenggries II SG Tegernseer Tal SG Tegernsee 10 1 Abpfiff Lenggrieser SC II – SG Tegernseer Tal 10:1 (5:1) Tore: 0:1 Fülep (8.), 1:1 Demmel (11.), 2:1 Haindl (20.), 3:1 Schnaderbeck (29.), 4:1 Merklinger (30.), 5:1 Kowolik (ET./35.), 6:1/7:1 Schnaderbeck (50./72.), 8:1 Simon (78.), 9:1/10:1 Knill (82./88.). Eine harte Klatsche musste die SG Tegernseer Tal am Samstag in Lenggries verdauen. Obwohl die Gäste in der Anfangsphase sogar in Führung gingen, verloren sie im weiteren Spielverlauf komplett den Faden. „Es war von vorn bis hinten eine desolate Leistung der Mannschaft“, hadert SG-Coach Andreas Rohnbogner. „Sowohl Grundeigenschaften wie das Zweikampfverhalten als auch alles andere, das man zu einem Fußballspiel mitbringen muss, hat heute nicht gepasst.“ Bereits zur Pause war das Spiel mit 5:1 entschieden. Doch die drittbeste Offensive der Liga ließ nicht nach und zeigte sich auch im zweiten Durchgang treffsicher. Das zweistellige Endresultat war am Ende bezeichnend für einen rabenschwarzen Tegernseer Tag. Rohnbogner: „Das Ergebnis war auch in der Höhe für den Gegner verdient.“

SV Warngau – TSV Irschenberg 4:1 (3:1) Tore: 1:0 Q. Gschwendtner (3.), 2:0 L. Gerr (20.), 2:1 Moser (27.), 3:1 Q. Gschwendtner (46.), 4:1 A. Gschwendtner (89.). Der SV Warngau erledigte seine Hausaufgaben und schlug den TSV Irschenberg deutlich mit 4:1. Bereits in den ersten Minuten setzten Quirin Gschwendtner und Leo Gerr gegen stark dezimierte und aufgrund der Festivitäten angeschlagene Irschenberger ein Ausrufezeichen. Dennoch kämpften sich die Irschenberger überzeugend in die Partie zurück, und Stefan Moser gelang der Anschlusstreffer. Der Aufschwung hielt jedoch nur kurz an, sodass das Gschwendtner-Duo den Schlusspunkt setzte. „Am Ende waren die Warngauer einfach spritziger und wollten den Sieg aufgrund der tabellarischen Situation unbedingt“, berichtet TSV-Sprecher Lukas Spindeldreher. Der Auswärtsniederlage gehe aus seiner Sicht in Ordnung. Da die SF Fischbachau an diesem Wochenende spielfrei blieben, ergatterte sich der SV vorerst wieder die Tabellenführung.

SC Wörnsmühl – TSV Hartpenning 3:3 (2:3) Tore: 0:1 L. Noderer (5.), 0:2 J. Noderer (7.), 1:2 M. Fichtner (12.), 1:3 J. Noderer (30.), 2:3/3:3 Sitzberger (45./63.); Rote Karte: Hummelsberger (TSV/grobes Foul/79.). Trotz einer starken Aufholjagd kam der SC Wörnsmühl im direkten Duell mit dem Aufstiegskonkurrenten aus Hartpenning nicht über ein 3:3-Remis hinaus. „Es war ein würdiges Topspiel mit dem bitteren Ende für uns“, sagt SC-Sprecher Marc Doll. Über die gesamte Spielzeit lief sein Team nach vermeidbaren Gegentreffern Rückständen hinterher. Bereits zu Beginn nutzten die Noderer-Brüder SC-Unachtsamkeiten eiskalt aus. Dennoch kam Wörnsmühl durch zwei tolle Treffer von Manfred Sitzberger zurück. Trotz Momentum und Überzahl verpasste es der SC dann, die vielen Großchancen zu nutzen. Damit verabschieden sich die Wörnsmühler wohl aus der Spitzengruppe. Doll: „Wir schreiben uns noch nicht ab, aber das war ein Unentschieden der unangenehmen Sorte.“

SC Wall – FC Real Kreuth II 3:1 (1:1) Tore: 0:1 Walch (6.), 1:1 Meßmer (43.), 2:1 Aigner (47.), 3:1 D. Katic (85.); Rote Karte: Kaiser (FCK/Notbremse/82.). Der SC Wall setzte sich gegen eine stark dezimierte Kreuther Reserve überzeugend durch. Den besseren Start hatten aber die Gäste, die nach einem missglückten Klärungsversuch Walls in Führung gingen. Daraufhin wachte der SC auf und glich noch vor der Pause aus. „Ab dem Moment wussten wir, dass wir das Spiel auf unserer Seite haben“, erklärt SC-Trainer Ethem Perovic. Direkt nach Wiederanpfiff drehte sein Team die Partie. Denis Katic setzte mit einem lockeren Heber aus 25 Metern den Schlusspunkt. „Ich bin stolz, wie die Mannschaft einige Dinge, die wir trainieren, umgesetzt hat“, erklärt Perovic. Für die stark geschwächten Kreuther war laut FC-Trainer Jürgen Welker nicht mehr drin: „Wir haben richtig gefightet, aber der Gegner hatte mehr zuzusetzen.“