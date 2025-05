Wörnitzstein und Pankin sind sich einig

Zwischenzeitlich schien es bereits, dass Wörnitzstein mit Aleksandar Canovic bereits einen Nachfolger gefunden hat, doch das zerschlug sich. Stattdessen ging für den Sportlichen Leiter Michael Schmidbaur in dieser Personalie überraschend eine neue Tür auf. Pankin wird neuer SVW-Coach. „Das kann ich bestätigen“, so der 35-jährige Panknin, der nun von seinem Wohnort Treuchtlingen einfach gut 35 Kilometer weniger zu fahren hat, gegenüber der Augsburger Allgemeinen.

Bevor es an die neue Aufgabe geht, würde sich Michael Panknin vom TSV Gersthofen gerne mit dem Aufstieg verabschieden. „Das ist der Plan“, sagt Panknin, „es wird aber nicht einfach.“ Dass sein künftiger Klub ebenfalls im Rennen ist, stellt für den Lehrer keineswegs einen Interessenskonflikt dar. Zumal die direkten Duelle bereits absolviert sind (1:1/3:3) und beide Klubs nicht mehr aufeinander treffen.

Als Spieler hat Panknin reichlich höherklassige Erfahrung gesammelt, mit dem VfB Eichstätt war er sogar in der Regionalliga am Ball. Seine Trainerkarriere startete er in der Bezirksliga Nord, als er in der Saison 2018/19 erstmals den FC Ehekirchen übernahm - und 2021 dort ein zweites Mal anheuerte. Der größte Erfolg mit dem FCE war die Landesliga-Vizemeisterschaft 2023. Ein Jahr später folgte der Wechsel nach Gersthofen, nach der laufenden Saison geht es nun weiter nach Wörnitzstein.