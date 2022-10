Wörnitzstein erwischt einen gebrauchten Tag Das Nachholspiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter FC Günzburg geht klar verloren

Die Chance, sich selbst in der Spitzengruppe festzusetzen, hat der SV Wörnitzstein damit deutlich verpasst. Wie schon beim 1:3 gegen die U23 des FC Gundelfingen kassierte das Team von Trainer Bernd Taglieber auch gegen den FC Günzburg drei Gegentore. Wobei es die Wörnitzsteiner dem neuen Spitzenreiter alles andere als schwer machten. Das 0:1 legten sie selbst auf, FCG-Torjäger Maximilian Lamatsch hatte keine große Mühe mehr, nach dem Fehlpass am eigenen Sechzehner einzuschieben.

Die partie war auch in der Folge von Fehlern geprägt, etliche Pässe landeten in den gegnerischen Beinen. Doch in den entscheidenden Momenten waren die Günzburger einfach wacher. Nach einem ungenügend abgewehrten Ball kam Simon Bunk zum Abschluss und überwand SVW-Keeper Martin Müller schon in der ersten Halbzeit ein zweites Mal.

Die Wörnitzsteiner mühten sich zwar um den Anschluss, der Wille war unübersehbar. Aber so richtig ins Rollen kamen die SV-Kicker an diesem gebrauchten Abend nicht. Und so genügte den Günzburgern ein starker Auftritt von Barbaro Casamayor-Bell, der nicht zu bremsen war und das 0:3 durch Maximilian Lamatsch auflegte, um frühzeitig alles klar zu machen.

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Maximilian Lamatsch (3.), 0:2 Simon Bunk (30.), 0:3 Maximilian Lamatsch (69.)