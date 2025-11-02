Wölk als Rückhalt: Elstorf II mit wichtigem Sieg im Aufsteigerduell

Erst verspielte der TSV Elstorf II eine Führung, um dann doch spät einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Der TSV Winsen/Luhe feiert wiederum seinen Top-Torjäger und verkürzt den Rückstand auf den Tabellenführer FC Este 2012, der ein spielfreies Wochenende genoss.
Mit der dritten Niederlage am Stück muss der FC Rosengarten den Blick wieder mehr in den Rückspiegel werfen. Dabei begann die Begegnung für die Hausherren noch herausragend, die nach einem Treffer von Florian Harms das Geschehen dominierten (7.). Nach dem Seitenwechsel zeigte Welle aber die gewünschte Reaktion: Marc-Jannik Albers glich aus (50.), Bjarne Heins beförderte den TVW mit dem Kopf in Führung (75.). In der Nachspielzeit nahm sich Marcel Albert das Schlusswort zum 3:1-Endstand (90.+2).
Michel Elmers lässt Holvede in der Nachspielzeit jubeln! Nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen legte Fleestedt zuletzt eine beeindruckende Serie hin, die der TSV nun beendete. Allerdings boten sich den Hausherren durchaus die Möglichkeiten den Lauf fortzusetzen, nachdem Luis Schönhardt Fernandez (32.) und Niklas Dyballa (68.) ihnen jeweils die Führung bescherten. Nachdem Henning Smidt (49.) und Malte Weitendorf (77.) jeweils ausglichen, setzte Elmers den späten Lucky-Punch (90.+3).
TuS-Coach Lennart Gögel über die Vereinskanäle: „Diese Last-Minute-Niederlage tut richtig weh! Gegen Holvede kommen wir gut in die Partie und es entwickelt sich eine ausgeglichene erste Hälfte, in der wir durch Niklas Dyballa und guter Box-Besetzung in Führung gehen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs nutzen die Gäste ihre Qualität bei Standards und kommen zum Ausgleich. In der Folge lassen wir eigentlich wenig zu und haben die besseren Torchancen. Schließlich ist es ein Elfmeter, den Doppelpacker Niklas Dyballa verwandelt. Der erneute Ausgleich der Gäste ist der Startschuss für eine ereignisreiche Schlussphase, in welcher der Holvede-Keeper über sich hinaus wächst und wir eine ganz unglückliche Niederlage einfahren. Eine Punkteteilung wäre definitiv das gerechtere Ergebnis gewesen, wobei man gegen eine Mannschaft wie Holvede auch verlieren darf. Wir nehmen eine gute Leistung mit, auf die wir in Elstorf aufbauen und dann auch das Ergebnisglück auf unsere Seite ziehen wollen.“
Elstorf feiert im Aufsteigerduell einen ganz wichtigen Sieg. Nachdem die Gäste einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gaben, schlugen die Grün-Weißen spät doch noch zurück. In einer offenen Schlussphase erwies sich aber auch Torhüter Pascal Wölk als sicherer Rückhalt, der mit seinen Paraden die Tore von James Holley (90.) und Paul Lukas Lochner (90.+4) möglich machte.
Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Die ersten 25 Minuten haben wir das Spiel sehr aktiv gestaltet und uns mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt. Im Anschluss haben wir durch zu viele Fehler im Spielaufbau SaGa etwas mehr ins Spiel kommen lassen. Bis dahin haben sie sich hauptsächlich auf die Defensive und Konter verlassen. Dadurch ergaben sich für uns mehr Räume, die wir schließlich auch zur verdienten Führung genutzt haben. Direkt nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit erhöhen wir auf 2:0, kassieren jedoch quasi im Gegenzug nach einer Standardsituation aufgrund fehlender Zuordnung den Anschlusstreffer. In der Folge vergeben wir mehrere hochkarätige Chancen, mit denen wir das Spiel schon frühzeitig hätten entscheiden können. Das 2:2 war letztlich die logische Konsequenz unserer mangelnden Chancenverwertung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem wir uns bei einem überragenden Pascal Wölk im Tor bedanken können, dass wir nicht in Rückstand geraten. In der Nachspielzeit zeigen wir Moral und erzielen zwei Treffer, mit denen wir das Spiel schließlich für uns entscheiden. Wenn wir unsere Chancen zum richtigen Zeitpunkt genutzt hätten, wäre es nicht mehr so spannend geworden. So bleibt es am Ende ein hart erkämpfter, aber nicht unverdienter Sieg, den wir gerne mitnehmen und somit uns etwas Luft verschaffen."
Mit einem Doppelpack führte Ally Ndikumana auf die Siegerstraße (21., 24.), Heidenau kam durch einen Strafstoß von Jannes Matthies nach der Pause zurück (51.). Weil Matchwinner Ndikumana den Gästen mit seiner postwendenden Antwort den Wind aus den Segeln nahm (54.), machte Blaise Bigirimana spät den Deckel drauf (85.).
Nach einem 0:2-Pausenrückstand arbeiteten sich die Nenndorfer mit einem Doppelpack von Justin Oldenburg mühsam in die Begegnung zurück (59., 72.). Als die Partie also zu kippen drohte, legte der BFC durch Timo Klimov (75., 85.) und Nicolas Hering entscheidend nach (79.). Die Buchholzer springen damit vorerst auf einen Nichtabstiegsplatz, der TuS bleibt mit der Roten Laterne am Tabellenende.
Schon in der Anfangsphase erzielte Jannes Wahl den Treffer des Nachmittags und schießt die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen II damit ins Kreisliga-Mittelfeld (16.). Der TSV Auetal verpasst hingegen den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.
