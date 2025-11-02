Wölk als Rückhalt: Elstorf II mit wichtigem Sieg im Aufsteigerduell

Elstorf feiert im Aufsteigerduell einen ganz wichtigen Sieg. Nachdem die Gäste einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gaben, schlugen die Grün-Weißen spät doch noch zurück. In einer offenen Schlussphase erwies sich aber auch Torhüter Pascal Wölk als sicherer Rückhalt, der mit seinen Paraden die Tore von James Holley (90.) und Paul Lukas Lochner (90.+4) möglich machte.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Die ersten 25 Minuten haben wir das Spiel sehr aktiv gestaltet und uns mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt. Im Anschluss haben wir durch zu viele Fehler im Spielaufbau SaGa etwas mehr ins Spiel kommen lassen. Bis dahin haben sie sich hauptsächlich auf die Defensive und Konter verlassen. Dadurch ergaben sich für uns mehr Räume, die wir schließlich auch zur verdienten Führung genutzt haben. Direkt nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit erhöhen wir auf 2:0, kassieren jedoch quasi im Gegenzug nach einer Standardsituation aufgrund fehlender Zuordnung den Anschlusstreffer. In der Folge vergeben wir mehrere hochkarätige Chancen, mit denen wir das Spiel schon frühzeitig hätten entscheiden können. Das 2:2 war letztlich die logische Konsequenz unserer mangelnden Chancenverwertung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem wir uns bei einem überragenden Pascal Wölk im Tor bedanken können, dass wir nicht in Rückstand geraten. In der Nachspielzeit zeigen wir Moral und erzielen zwei Treffer, mit denen wir das Spiel schließlich für uns entscheiden. Wenn wir unsere Chancen zum richtigen Zeitpunkt genutzt hätten, wäre es nicht mehr so spannend geworden. So bleibt es am Ende ein hart erkämpfter, aber nicht unverdienter Sieg, den wir gerne mitnehmen und somit uns etwas Luft verschaffen."