Wölfl rettet dem VfL Kaufering den Heimsieg

Nach 40 Minuten schien alles klar zu sein. Bastian Dillinger per Doppelpack und Dominik Danowski hatten den VfL Kaufering mit 3:0 in Führung geschossen. Doch der FC Königsbrunn nutzte noch vor der Pause ein Kauferinger Geschenk und verkürtze durch Abdullah Kücük. „Wären wir mit dem 3:0 in die Pause gegangen, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden“, war sich VfL-Coach Franco Simon sicher.

Doch so schöpfte das Kellerkind neuen Mut und erzielte durch Fabio Blasi sogar den Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss lag sogar der Ausgleich in der Luft, doch da reagierte VfL-Keeper Michael Wölfl glänzend und wehrte den Ball noch ab. Lokalsport LT

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Bastian Dillinger (6.), 2:0 Bastian Dillinger (35.), 3:0 Dominik Danowski (39.), 3:1 Abdullah Kücük (41.), 3:2 Fabio Blasi (70.)