Wölfinnen wollen Revanche für Liga-Niederlage

– Foto: Sven Leifer

Die VfL-Frauen stehen zum 17. Mal im Viertelfinale des DFB-Pokals – und treffen dort am Mittwochabend im AOK Stadion auf Eintracht Frankfurt. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr. Für Wolfsburg geht es um den Einzug ins Halbfinale – und um eine Revanche für die 2:3-Niederlage im Liga-Hinspiel im November.

Immerhin gab es auch positive Nachrichten: Kapitänin Svenja Huth verlängerte ihren Vertrag vorzeitig bis 2027. Sportlich wartet nun jedoch ein Gegner in starker Form. Frankfurt ist seit Mitte Dezember wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, steht im Halbfinale des UEFA Women’s Europa Cup und belegt in der Bundesliga mit 33 Punkten Rang drei.

Die Vorbereitung auf das K.o.-Spiel verlief unter besonderen Umständen. Insgesamt 17 Wolfsburgerinnen waren während der Länderspielphase mit ihren Nationalteams unterwegs und kehrten erst Anfang der Woche an den Elsterweg zurück. Viel gemeinsame Trainingszeit blieb daher nicht.

VfL-Trainer Stephan Lerch erwartet daher ein anspruchsvolles Spiel. „Es wird ein sehr schweres Spiel. Die Eintracht ist in diesem Jahr äußerst gut unterwegs und verfügt über eine hohe individuelle Qualität“, sagte der Coach. Die Frankfurterinnen kämen „mit viel Selbstvertrauen“, zumal sie ihr Spiel zuletzt weiterentwickelt hätten und „noch zielstrebiger nach vorne“ agierten.

Personell muss Wolfsburg auf Lena Lattwein verzichten, die wegen einer Kniereizung ausfällt. Sophia Kleinherne ist nach muskulären Problemen noch keine Option, während Smilla Vallotto zwar wieder mit der Mannschaft trainiert, für das Spiel aber ebenfalls zu früh kommt.

Für Lerch steht trotz der engen Terminplanung vor allem die eigene Leistung im Mittelpunkt. „Der Fokus liegt ganz klar auf uns und auf dem, was wir auf den Platz bringen wollen“, erklärte er. Entscheidend sei, „von Beginn an viel Energie auf den Platz zu bringen und mit Herz und Überzeugung aufzutreten“.

Der DFB-Pokal besitzt für Wolfsburg weiterhin hohe Bedeutung. „Die Motivation ist sehr groß, wieder nach Köln zurückkehren zu können“, sagte Lerch mit Blick auf das Endspiel im RheinEnergieStadion. „Wir spielen, um zu gewinnen.“ Sollte der VfL das Viertelfinale überstehen, würden noch zwei Schritte bis zum möglichen Titel fehlen – „einen Weg, den wir Schritt für Schritt gehen müssen“.