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Wölfinnen vor großer Aufgabe: Inter Mailand wartet
Die VfL-Frauen treffen in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Women’s Champions League auf den italienischen Spitzenklub
Die Wölfinnen kennen ihren Gegner auf dem Weg in die Ligaphase der UEFA Women’s Champions League: In der dritten Qualifikationsrunde trifft der VfL Wolfsburg auf Inter Mailand. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 26. August, um 18 Uhr in Wolfsburg statt. Eine Woche später, am Mittwoch, 2. September, fällt in Mailand die Entscheidung.
Damit haben die VfL-Frauen zunächst Heimrecht. Vor eigenem Publikum geht es am 26. August darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen. Eine Woche später wird in Mailand über den Einzug in die Ligaphase der UEFA Women’s Champions League entschieden.