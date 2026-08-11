Wölfinnen vor großer Aufgabe: Inter Mailand wartet

– Foto: Ralf Just

Die Wölfinnen kennen ihren Gegner auf dem Weg in die Ligaphase der UEFA Women’s Champions League: In der dritten Qualifikationsrunde trifft der VfL Wolfsburg auf Inter Mailand. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 26. August, um 18 Uhr in Wolfsburg statt. Eine Woche später, am Mittwoch, 2. September, fällt in Mailand die Entscheidung.