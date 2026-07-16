Wölfinnen starten mit zwei Auswärtsspielen in die neue Saison

Die Frauen des VfL Wolfsburg kennen ihren Fahrplan für die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt reist die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch am Wochenende vom 21. bis 24. August zum 1. FC Nürnberg und startet damit auswärts in die Spielzeit 2026/27.
Auch am zweiten Spieltag sind die Grün-Weißen in der Fremde gefordert. Dann wartet mit Bayer 04 Leverkusen ein weiterer anspruchsvoller Gegner, ehe Anfang September die Heimspielpremiere ansteht.
Dass der VfL die ersten beiden Ligapartien auswärts bestreiten muss, hat einen organisatorischen Hintergrund. Aufgrund der laufenden Modernisierung des Spielfelds im AOK Stadion kann das erste Heimspiel erst am dritten Spieltag ausgetragen werden.
Dann empfangen die Wolfsburgerinnen den SV Werder Bremen und wollen ihren Fans erstmals in der neuen Saison die Gelegenheit bieten, die Mannschaft im eigenen Stadion zu unterstützen.
Die Hinrunde der Google Pixel Frauen-Bundesliga wird vom 21. August bis zum 21. Dezember 2026 ausgetragen. Anschließend folgt die Winterpause, ehe der Spielbetrieb am 15. Januar 2027 wieder aufgenommen wird. Der letzte Spieltag der Saison ist für den 23. Mai 2027 angesetzt.
Parallel stehen für den VfL auch internationale Aufgaben auf dem Programm. Ende August und Anfang September werden die Partien der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Women's Champions League ausgetragen. Das DFB-Pokalfinale bildet am 17. Mai 2027 einen weiteren Höhepunkt des Fußballjahres.
Den offiziellen Auftakt der neuen Bundesliga-Spielzeit bestreiten allerdings andere Teams: Bereits am 21. August eröffnet das Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Titelverteidiger FC Bayern München die Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Für die Wolfsburgerinnen beginnt die Jagd auf die Spitzenplätze wenige Tage später mit dem Gastspiel in Franken.