Wölfinnen starten mit zwei Auswärtsspielen in die neue Saison Der Spielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Saison 2026/27 steht fest von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen

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Die Frauen des VfL Wolfsburg kennen ihren Fahrplan für die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt reist die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch am Wochenende vom 21. bis 24. August zum 1. FC Nürnberg und startet damit auswärts in die Spielzeit 2026/27.

Auch am zweiten Spieltag sind die Grün-Weißen in der Fremde gefordert. Dann wartet mit Bayer 04 Leverkusen ein weiterer anspruchsvoller Gegner, ehe Anfang September die Heimspielpremiere ansteht. Modernisierung des AOK Stadions sorgt für spätes Heimdebüt Dass der VfL die ersten beiden Ligapartien auswärts bestreiten muss, hat einen organisatorischen Hintergrund. Aufgrund der laufenden Modernisierung des Spielfelds im AOK Stadion kann das erste Heimspiel erst am dritten Spieltag ausgetragen werden.

Dann empfangen die Wolfsburgerinnen den SV Werder Bremen und wollen ihren Fans erstmals in der neuen Saison die Gelegenheit bieten, die Mannschaft im eigenen Stadion zu unterstützen. Saison mit klaren Eckdaten Die Hinrunde der Google Pixel Frauen-Bundesliga wird vom 21. August bis zum 21. Dezember 2026 ausgetragen. Anschließend folgt die Winterpause, ehe der Spielbetrieb am 15. Januar 2027 wieder aufgenommen wird. Der letzte Spieltag der Saison ist für den 23. Mai 2027 angesetzt.