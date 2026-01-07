– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wölfinnen starten ins neue Jahr Trainingslager auf Malta und zwei Testspiele zur Vorbereitung Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga Wolfsburg

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Cheftrainer Stephan Lerch begrüßte sein Team am Dienstag zum ersten gemeinsamen Training im neuen Jahr. Rund 90 Minuten arbeiteten die Wölfinnen auf dem schneefreien Kunstrasenplatz am Elsterweg und nahmen nach den zuvor absolvierten Leistungstests wieder den Ball in den Fokus.

Besonders erfreulich war die Rückkehr von Karla Brinkmann auf den Trainingsplatz. Die Mittelfeldspielerin absolvierte im Rahmen ihres Reha-Aufbaus nach überstandenem Kreuzbandriss erstmals wieder Teile der Einheit mit der Mannschaft. Nicht dabei waren Smilla Vallotto, die sich nach wiederholter Mandelentzündung einem operativen Eingriff unterzieht, sowie Caitlin Dijkstra, die zunächst individuell trainiert und ihren Aufbau im anstehenden Trainingslager fortsetzen wird. Ob Dijkstra beim Bundesliga-Gastspiel am 24. Januar beim FC Carl Zeiss Jena (14.00 Uhr) einsatzfähig ist, bleibt offen. Zum Trainingslager-Kader zählen zudem vier Spielerinnen aus der U20: Anny Kerim-Lindland, Linnea Saelen, Weronika Arasniewicz und Maja Zielinska werden die Trainingsgruppe ergänzen.

Inhaltlich setzt Lerch in der kurzen Vorbereitungsphase klare Schwerpunkte:

„Wir wollen schnell wieder unseren Rhythmus finden und unsere Spiel-DNA weiter festigen. Dabei legen wir in den kommenden Einheiten einen besonderen Fokus auf das Defensivverhalten“, erklärt der VfL-Coach. Ab Donnerstag reist der VfL erstmals zu einem Trainingslager nach Malta. Dort trainieren die Wölfinnen auf den Anlagen des Nationalstadions und bestreiten im Rahmen der VisitMalta Club Trophy zwei Testspiele: am 11. Januar gegen PSV Eindhoven und am 14. Januar gegen den FC Basel (jeweils 14.00 Uhr).