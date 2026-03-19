Wölfinnen schlagen Jena

Die Frauen des VfL Wolfsburg gewinnen beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:0. Zwei Distanztreffer vor der Halbzeit sorgen für klare Verhältnisse – danach kontrollieren die Gäste das Spiel, ohne ihre Chancen konsequent zu nutzen.

Nach einer zunächst ereignisarmen Anfangsphase brachte ein Treffer von Pop in der 23. Minute die Gäste in Führung. Wolfsburg übernahm danach zunehmend die Kontrolle und erhöhte durch Zicai noch vor der Pause nach einem Torwartfehler auf 2:0 (36.). Defensiv ließ der VfL über die gesamte Spielzeit hinweg kaum etwas zu.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben das Nachholspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 (2:0) gewonnen. Zwei Distanztreffer in der ersten Halbzeit ebneten den Weg für den verdienten Auswärtssieg.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Grün-Weißen spielbestimmend, erspielten sich weitere Chancen, verpassten jedoch eine frühere Entscheidung. Jena kam nur einmal gefährlich vor das Tor, insgesamt geriet der Sieg der Wolfsburgerinnen aber nie in Gefahr.

Trainer Stephan Lerch zeigte sich nach der Partie zweigeteilt: „Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, weil wir die drei Punkte geholt haben. Mit der Art und Weise vor allem in der ersten Halbzeit aber nicht.“ Positiv sei die Effizienz gewesen, während man sich „in der Entscheidungsfindung, im Passspiel und in den Basics“ noch steigern müsse. Für die kommende Aufgabe kündigte er an: „Jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel, in dem wir es besser machen wollen.“

FC Carl Zeiss Jena – VfL Wolfsburg 0:2

FC Carl Zeiss Jena: Jasmin Janning, Felicia Sträßer, Toma Ihlenburg, Gwendolyn Mummert, Steffi Schmid, Suya Haering (46. Melina Reuter), Noemi Gentile (46. Isabella Jaron), Nike Andersson (80. Helen Börner), Josephine Bonsu (68. Nelly Juckel), Emily Reske, Rieke Tietz (59. Olivia Alcaide) - Co-Trainer: Matthias Buszkowiak

VfL Wolfsburg: Martina Tufekovic, Maria-Joelle Wedemeyer, Guro Bergsvand, Judit Pujols (83. Janou Levels), Justine Kielland, Ella Peddemors (62. Svenja Huth), Cora Zicai, Thea Bjelde, Alexandra Popp (46. Janina Minge), Vivien Endemann (71. Caitlin Dijkstra), Lineth Beerensteyn (62. Anny Kerim-Lindland) - Trainer: Stephan Lerch

Schiedsrichter: Angelika Söder (Ochenbruck) - Zuschauer: 1099

Tore: 0:1 Alexandra Popp (23.), 0:2 Cora Zicai (36.)