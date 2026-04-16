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Allgemeines
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Wölfinnen sammeln Erfahrung auf internationaler Bühne
Zahlreiche VfL-Spielerinnen sind in der WM-Qualifikation und im Nachwuchsbereich für ihre Nationalteams im Einsatz
Die Länderspielphase bringt für die Frauen des VfL Wolfsburg erneut internationale Einsatzzeiten. In der laufenden Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sammelten mehrere Wölfinnen wichtige Spielpraxis – und überzeugten dabei auch mit starken Leistungen.
Die deutsche Nationalmannschaft unterstrich ihre Ambitionen mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen Österreich. Janina Minge stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, während Vivien Endemann mit einem Treffer maßgeblich zum Erfolg beitrug. Sarai Linder kam im zweiten Durchgang zum Einsatz, Stina Johannes und Camilla Küver blieben ohne Spielminuten. Mit nun neun Punkten behauptet Deutschland souverän die Tabellenführung.
Niederlande und Norwegen setzen Ausrufezeichen
Auch die Niederlande feierten einen wichtigen Erfolg im Topspiel gegen Frankreich. Beim 2:1-Sieg führte Lineth Beerensteyn ihr Team als Kapitänin aufs Feld und spielte durch. Janou Levels und Ella Peddemors kamen ebenfalls zum Einsatz. Der Erfolg bedeutete gleichzeitig die Tabellenführung für Oranje.
Norwegen überzeugte derweil mit einem deutlichen 5:0 gegen Slowenien. Thea Bjelde absolvierte die komplette Partie, Justine Kielland und Guro Bergsvand wurden im zweiten Durchgang eingewechselt. Mit sechs Punkten bleibt Norwegen in Schlagdistanz zur Spitze.
Die Schweiz setzte sich mit 3:1 gegen die Türkei durch und führt ihre Gruppe mit neun Punkten an, wobei Smilla Vallotto nicht zum Einsatz kam. Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für Polen, das sich Irland mit 2:3 geschlagen geben musste. Weronika Arasniewicz blieb dabei ohne Einsatz, Polen rutschte auf Rang vier ab.
Nachwuchs mit starken Auftritten
Auch im Nachwuchsbereich präsentierten sich VfL-Spielerinnen auf internationalem Parkett. Die deutsche U-Nationalmannschaft gewann ihre Partien gegen Irland (3:0) und die Slowakei (4:2), Nelly Smolarczyk kam jedoch nicht zum Einsatz.
Für Norwegens U19 stand Anny Kerim-Lindland zweimal über die volle Distanz auf dem Platz – beim Sieg gegen Nordmazedonien (3:0) sowie bei der Niederlage gegen Österreich (0:2). Maja Zielinska setzte zudem ein Ausrufezeichen für Polens U19: Beim 4:0-Erfolg gegen Rumänien traf sie nach ihrer Einwechslung.
Die Vielzahl an Einsätzen unterstreicht die internationale Bedeutung des Kaders der Wolfsburgerinnen. Ob in der A-Nationalmannschaft oder im Nachwuchsbereich – die Spielerinnen sammeln wertvolle Erfahrungen, die auch dem VfL im weiteren Saisonverlauf zugutekommen dürften.