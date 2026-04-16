Wölfinnen sammeln Erfahrung auf internationaler Bühne

Die deutsche Nationalmannschaft unterstrich ihre Ambitionen mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen Österreich. Janina Minge stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, während Vivien Endemann mit einem Treffer maßgeblich zum Erfolg beitrug. Sarai Linder kam im zweiten Durchgang zum Einsatz, Stina Johannes und Camilla Küver blieben ohne Spielminuten. Mit nun neun Punkten behauptet Deutschland souverän die Tabellenführung. Niederlande und Norwegen setzen Ausrufezeichen Auch die Niederlande feierten einen wichtigen Erfolg im Topspiel gegen Frankreich. Beim 2:1-Sieg führte Lineth Beerensteyn ihr Team als Kapitänin aufs Feld und spielte durch. Janou Levels und Ella Peddemors kamen ebenfalls zum Einsatz. Der Erfolg bedeutete gleichzeitig die Tabellenführung für Oranje.

Norwegen überzeugte derweil mit einem deutlichen 5:0 gegen Slowenien. Thea Bjelde absolvierte die komplette Partie, Justine Kielland und Guro Bergsvand wurden im zweiten Durchgang eingewechselt. Mit sechs Punkten bleibt Norwegen in Schlagdistanz zur Spitze. Die Schweiz setzte sich mit 3:1 gegen die Türkei durch und führt ihre Gruppe mit neun Punkten an, wobei Smilla Vallotto nicht zum Einsatz kam. Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für Polen, das sich Irland mit 2:3 geschlagen geben musste. Weronika Arasniewicz blieb dabei ohne Einsatz, Polen rutschte auf Rang vier ab.