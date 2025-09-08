Wölfinnen lassen zum Auftakt Punkte liegen

Die VfL-Frauen starten mit einem Unentschieden in die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Trotz einer komfortablen Führung mussten sie sich am Ende mit einem 3:3 begnügen.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben den Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 nicht wie erhofft gestalten können. Vor 11.934 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion kamen die Grün-Weißen gegen Aufsteiger HSV nicht über ein 3:3 hinaus. Dabei hatte das Team von Trainer Stephan Lerch die Partie lange im Griff und lag durch Treffer von Lineth Beerensteyn, Janina Minge per Elfmeter und Alexandra Popp bereits mit 3:1 in Führung. In der Schlussphase ließ Wolfsburg jedoch zu viel zu und wurde dafür bestraft: Hamburg nutzte seine Chancen und erzwang den späten Ausgleich.

Für die Wolfsburgerinnen bedeutet das Remis einen durchwachsenen Start in die neue Spielzeit. Angesichts der hohen eigenen Ansprüche dürfte der Punktverlust gegen den Neuling für Gesprächsstoff sorgen. Bereits am kommenden Sonntag bietet sich die Gelegenheit zur Korrektur: Dann empfängt der VfL den FC Carl Zeiss Jena zum ersten Heimspiel im AOK Stadion. Die Partie wird zugleich das Jubiläumsspiel zum 80. Vereinsgeburtstag, bei dem die Fans eine große Choreografie angekündigt haben.

Trainer Lerch musste zum Auftakt auf mehrere Leistungsträgerinnen verzichten, darunter Lena Lattwein, Guro Bergsvand und Sophia Kleinherne. Mit einer taktischen Umstellung auf ein 3-5-2-System versuchte er, die Ausfälle zu kompensieren. Trotz viel Ballbesitz und guter Chancen reichte es am Ende nicht zum Sieg – und so müssen die Wölfinnen schon früh in der Saison beweisen, wie sie mit Rückschlägen umgehen.





Hamburger SV – VfL Wolfsburg 3:3

Hamburger SV: Laura Sieger, Jaqueline Dönges, Jobina Verena Lahr (67. Annalena Wucher), Nina Räcke, Pauline Annette Machtens, Lotta Wrede (56. Christin Meyer), Leni Marie Eggert (90. Sophie Alice Profé), Maria Mikolajová (67. Mia Büchele), Svea Stoldt, Melanie Brunnthaler, Sophie Hillebrand (67. Victoria Schulz) - Trainer: Célia Brancão Ribeiro

VfL Wolfsburg: Stina Johannes, Maria-Joelle Wedemeyer (77. Thea Bjelde), Janina Minge, Caitlin Dijkstra, Janou Levels, Svenja Huth, Ella Peddemors (77. Justine Kielland), Alexandra Popp, Vivien Endemann (65. Smilla Vallotto), Lineth Beerensteyn (65. Kessya Bussy), Cora Zicai (90. Judit Pujols) - Trainer: Stephan Lerch

Schiedsrichter: Angelika Söder (Ochenbruck) - Zuschauer: 11934

Tore: 0:1 Lineth Beerensteyn (26.), 0:2 Janina Minge (29. Foulelfmeter), 1:2 Sophie Hillebrand (31.), 1:3 Alexandra Popp (52.), 2:3 Melanie Brunnthaler (81.), 3:3 Svea Stoldt (90.+7)