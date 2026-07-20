Wölfinnen drehen ersten Härtetest

Die erste gefährliche Szene gehörte dem VfL: Ella Peddemors setzte sich auf der linken Seite durch, scheiterte mit ihrem Abschluss jedoch an der Meppener Torhüterin. Die Gastgeberinnen zeigten sich anschließend effektiver und nutzten ihre ersten Möglichkeiten konsequent.

Neun Tage nach dem Beginn der Vorbereitung wartete auf die Wölfinnen mit dem Duell gegen den SV Meppen die erste Standortbestimmung. In Herzlake entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften noch nach ihrem Rhythmus suchten.

Cheftrainer Stephan Lerch reagierte bereits vor der Pause und brachte mit Svenja Huth sowie Cora Zicai neue Kräfte ins Spiel. Dennoch blieb es bis zum Seitenwechsel beim Rückstand der Grün-Weißen.

In der 28. Minute brachte Lana Hubbeling den SV Meppen nach einem Angriff über die rechte Seite mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später legten die Gastgeberinnen nach. Nachdem VfL-Torhüterin Stina Johannes einen ersten Abschluss noch abwehren konnte, verwertete Bente Marie Bode den Abpraller zum 2:0 (33.).

Kerim-Lindland leitet die Wende ein

Nach der Pause präsentierte sich der VfL deutlich verbessert. Mit mehreren Wechseln brachte das Trainerteam neue Impulse, und die Wölfinnen erhöhten sofort den Druck. Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn gelang der Anschlusstreffer: Thea Bjelde setzte Anny Kerim-Lindland in Szene, die zum 1:2 verkürzte (46.).

In der Folge übernahm Wolfsburg zunehmend die Kontrolle und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Der Ausgleich lag mehrfach in der Luft, unter anderem nach einer guten Kombination zwischen Judit Pujols und Kerim-Lindland, doch zunächst fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.

Späte Belohnung für starke zweite Halbzeit

In der Schlussphase zahlte sich der offensive Aufwand der Wölfinnen schließlich aus. Nach einer Ecke erzielte Kerim-Lindland in der 82. Minute den verdienten Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte der VfL die Partie endgültig: Nach einer Hereingabe von Svenja Huth war Judit Pujols zur Stelle und traf zum 3:2-Endstand.

Cheftrainer Stephan Lerch zeigte sich anschließend vor allem mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben wir uns auf dem stumpfen Platz schwergetan, die Abläufe stimmten noch nicht und die Gegentore zum 0:2 fielen zu einfach“, erklärte der VfL-Coach. Nach der Pause habe sein Team „die Vorgaben mit viel Energie umgesetzt, agierte deutlich zielstrebiger und hat sich viele Torchancen erarbeitet“. Dass die Partie noch gedreht wurde, sei „ein Verdienst der Mannschaft und gibt uns ein gutes Gefühl“.

Für die Wölfinnen geht es nun mit der weiteren Vorbereitung auf die neue Saison weiter. Die ersten Eindrücke nach dem Auftakt dürften dabei vor allem eines gezeigt haben: Auch nach Rückschlägen bleibt die Mannschaft in der Lage, Spiele mit großer Mentalität zu drehen.