Wölfinnen bestehen den nächsten Härtetest

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben auch ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Im Gifhorner GWG-Stadion Flutmulde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch nach insgesamt 105 Spielminuten mit 2:0 gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven durch. Neuzugang Cecilie Floe Nielsen brachte die Wölfinnen in Führung, Anny Kerim-Lindland sorgte nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung.
Der VfL übernahm vom Anpfiff an die Kontrolle und bestimmte Ballbesitz sowie Spieltempo. Bereits früh boten sich den Gastgeberinnen erste Möglichkeiten. Cora Zicai verpasste nach vier Minuten die Führung nur knapp, nachdem ihr Abschluss noch auf der Torlinie geklärt worden war. Auch in der Folge sorgte die Offensivspielerin immer wieder für Gefahr, während PSV-Keeperin mehrfach eingreifen musste.
Nach mehreren guten Angriffen fiel schließlich die verdiente Führung. Sarai Linder brachte den Ball präzise von der rechten Seite in den Strafraum, wo Cecilie Floe Nielsen am höchsten stieg und per Kopf das 1:0 erzielte (26.). Die dänische Neuzugangsstürmerin blieb auch danach auffällig und war an weiteren gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Wolfsburg ließ defensiv kaum etwas zu und nahm die knappe Führung verdient mit in den zweiten Spielabschnitt.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der VfL die spielbestimmende Mannschaft. Die Grün-Weißen schnürten Eindhoven phasenweise tief in der eigenen Hälfte ein und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Nachdem Zicai zunächst mit einem sehenswerten Distanzschuss an der Torhüterin gescheitert war, fiel wenig später das zweite Tor.
Nach einer zunächst abgewehrten Ecke blieb Wolfsburg im Ballbesitz und setzte sofort nach. Mehrere Abschlüsse konnten die Niederländerinnen noch blocken oder entschärfen, ehe Anny Kerim-Lindland aus rund elf Metern zum 2:0 einschob (62.).
Im letzten der drei Spielabschnitte wechselten beide Mannschaften kräftig durch, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. PSV Eindhoven kam nun häufiger in die Offensive, ohne den VfL jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die beste Möglichkeit der Gäste vereitelte Torhüterin Christina Schönwetter mit einer starken Parade, als sie eine Eins-gegen-eins-Situation entschärfte.
Am Ende blieb es beim verdienten Erfolg der Wolfsburgerinnen, die damit auch ihren zweiten Test der Sommervorbereitung erfolgreich absolvierten.
Cheftrainer Stephan Lerch zeigte sich nach der Begegnung auf der Homepage des Vereins zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Seine Mannschaft sei von Beginn an mit der gewünschten Intensität aufgetreten, habe sich zahlreiche Torchancen erarbeitet und den Gegner über weite Strecken vom eigenen Tor ferngehalten. Zwar habe es in der Schlussphase noch einzelne Möglichkeiten für Eindhoven gegeben, insgesamt sei der Auftritt jedoch „ein Schritt in die richtige Richtung“ gewesen. Die gewonnenen Erkenntnisse wolle das Trainerteam nun mit ins bevorstehende Trainingslager nehmen, um dort weiter an den Abläufen zu arbeiten.