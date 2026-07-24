Wölfinnen bestehen den nächsten Härtetest Der VfL Wolfsburg überzeugt gegen PSV Eindhoven mit einem verdienten 2:0-Erfolg von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Kaisen

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben auch ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Im Gifhorner GWG-Stadion Flutmulde setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch nach insgesamt 105 Spielminuten mit 2:0 gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven durch. Neuzugang Cecilie Floe Nielsen brachte die Wölfinnen in Führung, Anny Kerim-Lindland sorgte nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung.

Der VfL übernahm vom Anpfiff an die Kontrolle und bestimmte Ballbesitz sowie Spieltempo. Bereits früh boten sich den Gastgeberinnen erste Möglichkeiten. Cora Zicai verpasste nach vier Minuten die Führung nur knapp, nachdem ihr Abschluss noch auf der Torlinie geklärt worden war. Auch in der Folge sorgte die Offensivspielerin immer wieder für Gefahr, während PSV-Keeperin mehrfach eingreifen musste. Nach mehreren guten Angriffen fiel schließlich die verdiente Führung. Sarai Linder brachte den Ball präzise von der rechten Seite in den Strafraum, wo Cecilie Floe Nielsen am höchsten stieg und per Kopf das 1:0 erzielte (26.). Die dänische Neuzugangsstürmerin blieb auch danach auffällig und war an weiteren gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Wolfsburg ließ defensiv kaum etwas zu und nahm die knappe Führung verdient mit in den zweiten Spielabschnitt.

Kerim-Lindland erhöht nach der Pause Auch nach dem Seitenwechsel blieb der VfL die spielbestimmende Mannschaft. Die Grün-Weißen schnürten Eindhoven phasenweise tief in der eigenen Hälfte ein und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Nachdem Zicai zunächst mit einem sehenswerten Distanzschuss an der Torhüterin gescheitert war, fiel wenig später das zweite Tor. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke blieb Wolfsburg im Ballbesitz und setzte sofort nach. Mehrere Abschlüsse konnten die Niederländerinnen noch blocken oder entschärfen, ehe Anny Kerim-Lindland aus rund elf Metern zum 2:0 einschob (62.).