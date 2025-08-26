Wölfe zeigen Zähne – Klarer Sieg gegen den TSV Ebersberg II

Schwere Erdarbeiten im Strafraum verrichtet Egmatings (Nr. 5) Matthias Pohl im Duell mit Ebersbergs Dylon Unger. – Foto: Herfort

Absteiger TSV Egmating fertigt ersatzgeschwächte Eber-Reserve mit 5:1 ab. Im Heimspiel ließ Egmating dem TSV Ebersberg II keine Chance.

Schon vor dem ersten Saisonspiel in der A-Klasse 6 (München) hatte sich Egmatings Coach Thomas „Dammerl“ Brunner gefreut: „Wir treffen das Tor wieder.“ Die stark ersatzgeschwächte Zweitvertretung des TSV Ebersberg um Spielertrainer Max Lüngen sowie die 60 Zuschauer konnten ihm nach 90 Minuten auf dem Egmatinger Rasen nur beipflichten. Mit dem 5:1-Heimsieg der Wölfe waren die Gäste noch gut davongekommen. Kaum drei Minuten waren gespielt, als Daniel Heinzl erstmals Maß nahm – 1:0. Ruhe brachte das allerdings keine ins Egmatinger Spiel. Zumal Bernie Riedl nach knapp 20 Minuten mit Oberschenkelproblemen vom Feld musste. Für ihn kam Stefan Mayer.

Auch Ebersberg wechselte früh – und erfolgreich. Alexander Niedermaier war kaum vier Minuten auf dem Platz, als ihm das 1:1 gelang (23.). Doch der Absteiger übernahm immer mehr das Kommando auf seinem Feld. Sehenswert dabei die Vorarbeit von Matthias Pohl beim 2:1, wie er mehrere Eber aussteigen ließ und Max Schadhauser per Drehschuss für die Krönung sorgte (32.). Zur zweiten Halbzeit kam für Ebersberg Max Lüngen ins Spiel. Kurzzeitig generierten die Gäste Druck, doch den Zahn bekamen sie schnell gezogen. Lukas Franz zum 3:1 (59.) und ein Doppelpack von Schadhauser innerhalb weniger Sekunden (77./78.) sorgten mit dem 5:1 für klare Verhältnisse.