Wölfe zeigen in der Nachspielzeit die Zähne: Steinberg-Doppelpack im Wolfratshauser Derby Stadtduell endet 2:2-Unentschieden

Zwei Tore in der Nachspielzeit! Christoph Steinberger rettet den TSV Wolfratshausen im Derby gegen die BCF-Reserve.

Wolfratshausen – Lange Zeit wurde beim Aufeinandertreffen der Stadtrivalen den Zuschauern nur Magerkost geboten. Mehr als zwei Distanzschüsse der Wölfe gleich zu Beginn gab es dann im ersten Abschnitt an wirklichen Torszenen auch nicht zu sehen. In einer recht turbulenten Schlussphase hat es beim 2:2 (0:0)-Unentschieden aber zumindest am Ende noch recht ansehnliche Treffer gegeben. BCF II-Coach Rene Stoiber meinte nach dem Schlusspfiff: „Es war ein schlechtes Spiel von beiden Seiten.“

Tatsächlich klappte hüben wie drüben nur wenig. Von Fehlpässen über Ballverluste bei Einzelaktionen bis hin zum falschen Einwurf war eigentlich alle Fußball-Peinlichkeiten zu sehen. Und als es in die Pause ging, konnten beide Teams froh sein, nicht mit einem Akteur weniger die zweite Halbzeit absolvieren zu müssen. Denn da hatte zunächst BCF-Abwehrspieler Clemens Frede als letzter Mann einen Wölfe-Angriff mit Handspiel unterbrochen, sah von Schiedsrichter Roland Fritzsch jedoch lediglich Gelb. Und dann verabschiedete sich TSV-Angreifer Farzad Sharifi bei seiner Auswechslung etwas unsanft von seinem Gegenspieler; Fritzsch stand mit dem Rücken zum Geschehen.

Auch nach der Pause wurde die Partie nicht besser. TSV- Keeper Lorenc Komani meinte kopfschüttelnd: „Was für ein Spiel.“ Beinahe als hätten es seine Mitspieler gehört, versuchten die Wölfe, fortan etwas mehr Druck zu machen. Doch das Aufbäumen dauerte nicht lange, dann war der BCF am Drücker – und mit einem Doppelpack sorgte Mansour Ben Nhila für einen 2:0-Vorsprung.

Die Entscheidung schien gefallen, denn es waren nur noch wenige Minuten zu spielen. Und die Hausherren waren nach einer Ampelkarte gegen Rene Lederer auch noch in Unterzahl. Aber die Wölfe fletschten die Zähne. Und als der Unparteiische drei Minuten Nachspielzeit anzeigte, gelang dem zur zweiten Halbzeit eingewechselten Christoph Steinberger der Anschlusstreffer. Doch der Joker gab sich damit nicht zufrieden und sorgte auch noch für den Ausgleich.

Rene Stoiber war bedient: „So etwas darf nicht passieren. Einen Zwei-Tore-Vorsprung, und noch dazu mit einem Mann mehr zu verspielen, das ist nur mit Arroganz zu erklären.“ TSV- Coach Otto Krizanac: „Mit dem Ergebnis in den letzten zehn Minuten bin ich zufrieden. Alles andere war schwach von uns. Wir waren nicht clever und haben den BCF durch zwei Fehler zum Toreschießen eingeladen.“ Letztlich war’s ein gerechtes Remis. (HANS DEMMEL)