Wölfe verlieren trotz Kampf TSV Wolfsanger II - Tuspo Nieste

Am 15. Spieltag der Kreisoberliga Kassel war die Tuspo Nieste als Tabellendritter beim TSV Wolfsanger II zu Gast und galt auf dem Papier als klarer Favorit.

Die Wölfe hielten zu Beginn jedoch gut dagegen und ließen den Tuspo zunächst nicht ins Spiel kommen. Demnach war es anfangs eine sehr chaotische Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Nach einem individuellen Fehler in der Defensive der Wölfe gingen die Gäste in der 13. Minute durch Tepel in Führung. Seitdem bestimmten sie zwar die Partie, konnten aber keine weiteren Großchancen erzwingen.

In der zweiten Hälfte kamen die Wölfe besser aus der Kabine und hielten weiterhin gut dagegen. Beide Teams blieben zunächst ohne große Torchancen, bis ein langer Ball in der 67. Minute die Abwehrkette der Wölfe durchbrach und Lauer auf 2:0 für Tuspo erhöhte. Nur zwei Minuten später brachte Brück einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich vors Tor. Der Ball rutschte durch alle hindurch und landete im langen Eck zum 1:2-Anschlusstreffer.