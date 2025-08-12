Wölfe setzen auf Zukunft

Beim FSV Wolfhagen weht ein frischer Wind. Der Club investiert derzeit massiv in seine Jugendabteilung – nicht nur auf dem Rasen, sondern auch abseits des Spielfelds. Neben einer neu aufgestellten Social-Media-Präsenz stehen zahlreiche sportliche Projekte auf der Agenda.

So starten in Kürze interne Fortbildungen für Trainer, die von Verantwortlichen aus Nachwuchsleistungszentren geleitet werden. Für die A- und B-Jugend gibt es zudem wöchentlich ein zusätzliches Technik-, Individual- und positionsspezifisches Training. Auch moderne Analysewerkzeuge halten Einzug: Eine neu angeschaffte Veo-Kamera ermöglicht künftig eine detaillierte Videoauswertung aller Jugendspiele.

Darüber hinaus sind Kooperationen mit Schulen in Vorbereitung, um Talente noch frühzeitiger zu fördern. „Das ist erst der Anfang. Weitere Projekte sind bereits in Planung“, betont Jugendkoordinator Reasat Khaton. Ziel sei es, die Nachwuchsarbeit langfristig auf ein neues Niveau zu heben und damit auch die Zukunft des Vereins zu sichern.