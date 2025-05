Wölfe patzen im Spitzenspiel: Gräfelfings Vorsprung schmilzt auf drei Zähler

„Die frühen Gegentore waren ausschlaggebend. Das hat ihnen voll in die Karten gespielt“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries nach der erst zweiten Niederlage in der gesamten Saison. An mangelnder Konzentration habe es aber nicht gelegen. „Wir waren voll fokussiert, eigentlich genau wie letzte Woche“, betonte der TSV-Trainer.

Diesmal aber lag sein Team bereits nach gut 20 Minuten mit 0:3 zurück. Burak Turgut erzielte nach einer „super Ecke“ (Gries) das 1:0 für Anadolu (4.), Samet Üzüm legte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld nach (10.). „Wir wussten um ihre Stärke bei Standards, aber sie holen die auch immer wieder clever heraus und machen es dann gut“, sagte Gries anerkennend. Auch das dritte Tor fiel nach einer Standardsituation – allerdings nach einer der Gräfelfinger. Nach einer missglückten Ecke wurde der TSV blitzsauber ausgekontert.

„Die Jungs haben nie aufgesteckt, hatten deutlich mehr Ballbesitz und auch einige Chancen. Aber Anadolu war sehr bissig und hat mit viel Mentalität verteidigt“, analysierte der Trainer der Gräfelfinger. In der Folge schwächte sich Anadolu nach einem harten, laut Gries rotwürdigen Einsteigen selbst, allerdings nur vorübergehend. Der Schiedsrichter beließ es bei einer Zeitstrafe gegen Eren Benli (34.). In Überzahl tankte sich Kapitän Alexander Greisel in den gegnerischen Strafraum und verkürzte aus spitzem Winkel auf 1:3 (37.), ein zweiter Treffer wollte dem TSV in der Folge aber nicht mehr gelingen. Als im zweiten Durchgang dann auch noch Maximilian Demme nach einem Wortgefecht mit Anadolu-Kapitän Mahmut Öztürk für zehn Minuten vom Platz musste, wurde die Aufgabe noch schwieriger. In der Nachspielzeit setzte Öztürk per Konter den Schlusspunkt.

Gräfelfing bleibt Tabellenführer, mit drei Punkten Vorsprung und einem weiteren Vorteil in der Hinterhand: die Wölfe haben noch viermal die Möglichkeit zu punkten, Anadolu nur noch dreimal. Die TSG Pasing hat noch vier Spiele und derzeit sechs Zähler Rückstand, dürfte aber die Punkte aus dem abgesetzten Spiel gegen die Neurieder U23 bekommen, die am Sonntag nicht angetreten war. Am kommenden Samstag (13.15 Uhr) steht für den TSV das Derby gegen die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling an.