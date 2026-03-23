Wölfe international unterwegs

– Foto: Jörn Kutschmann

Nach dem Bundesliga-Duell mit dem Werder Bremen verteilt sich der Kader des VfL Wolfsburg in alle Himmelsrichtungen. Insgesamt 16 Spieler wurden für ihre Nationalmannschaften nominiert und stehen in den kommenden Tagen vor wichtigen internationalen Aufgaben – von WM-Playoffs über U21-Qualifikationsspiele bis hin zu Testpartien.

Entscheidungsspiele auf dem Weg zur WM

Im Fokus stehen vor allem die europäischen Playoffs zur Qualifikation für die WM 2026. Gleich mehrere Wolfsburger kämpfen hier um die letzten Startplätze. Für Dänemark sind Christian Eriksen, Joakim Maehle und Jesper Lindström im Einsatz, während Kamil Grabara mit Polen antreten wird. Auch Mattias Svanberg (Schweden) sowie Denis Vavro (Slowakei) hoffen auf die Teilnahme an der Endrunde. Die zweite Partie der Playoffs erreichen die Teams jeweils nur im Falle eines Auftaktsiegs – der Druck ist entsprechend hoch.

Nachwuchs kämpft um EM-Tickets

Parallel dazu stehen mehrere Talente im Aufgebot ihrer U21-Nationalteams. Für die deutsche Auswahl geht Dzenan Pejcinovic auf Torejagd, während Adam Daghim (Dänemark U21) sowie Sael Kumbedi und Jeanuel Belocian (Frankreich U21) wichtige Punkte in der Qualifikation zur U21-Europameisterschaft sammeln wollen.