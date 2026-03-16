Wölfe holen Punkt in Hoffenheim – Koulierakis trifft nach Ecke

– Foto: Timo Scharer

Wolfsburg zeigte beim Debüt von Dieter Hecking eine kompakte Defensive und ging nach einer Ecke von Christian Eriksen durch Konstantinos Koulierakis in Führung. Trotz einer starken Schlussphase der Gastgeber retteten die „Wölfe“ einen verdienten Punkt.

Dieter Hecking feierte sein Debüt als Trainer des VfL Wolfsburg mit einem Punktgewinn bei der TSG Hoffenheim. Die Partie in der PreZero Arena endete 1:1 (0:0). Hecking wechselte im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV drei Spieler in die Startelf: Sael Kumbedi, Mohammed Amoura und Joakim Maehle, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte.

„Mit dem Punkt sind wir zufrieden. Wenn man bis zur 84. Minute 1:0 führt, hätte man gerne drei. Aber ich glaube, dass das Unentschieden am Ende gerecht ist“, sagte Hecking nach dem Spiel. Er lobte die defensive Stabilität: „Mit unserer 5-1-Formation gegen den Ball ist es uns weitestgehend gelungen, klare Torchancen vom Tor wegzuhalten. Trotzdem haben wir zu viele Standards und Flanken zugelassen, das hätten wir besser verteidigen müssen.“