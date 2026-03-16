Wölfe holen Punkt in Hoffenheim – Koulierakis trifft nach Ecke

Wolfsburg zeigte beim Debüt von Dieter Hecking eine kompakte Defensive und ging nach einer Ecke von Christian Eriksen durch Konstantinos Koulierakis in Führung. Trotz einer starken Schlussphase der Gastgeber retteten die „Wölfe“ einen verdienten Punkt.
Dieter Hecking feierte sein Debüt als Trainer des VfL Wolfsburg mit einem Punktgewinn bei der TSG Hoffenheim. Die Partie in der PreZero Arena endete 1:1 (0:0). Hecking wechselte im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV drei Spieler in die Startelf: Sael Kumbedi, Mohammed Amoura und Joakim Maehle, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte.
„Mit dem Punkt sind wir zufrieden. Wenn man bis zur 84. Minute 1:0 führt, hätte man gerne drei. Aber ich glaube, dass das Unentschieden am Ende gerecht ist“, sagte Hecking nach dem Spiel. Er lobte die defensive Stabilität: „Mit unserer 5-1-Formation gegen den Ball ist es uns weitestgehend gelungen, klare Torchancen vom Tor wegzuhalten. Trotzdem haben wir zu viele Standards und Flanken zugelassen, das hätten wir besser verteidigen müssen.“
Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, Hoffenheim hatte mehr Ballbesitz, Wolfsburg verteidigte kompakt. Die größte Chance der ersten 45 Minuten hatte Wouter Burger, dessen Kopfball Grabara parierte (27.). Nach der Pause gelang Wolfsburg die Führung: Nach einer Ecke von Christian Eriksen setzte sich Konstantinos Koulierakis im Strafraum durch und köpfte den Ball wuchtig ins rechte Eck (65.). Hoffenheim erhöhte daraufhin den Druck, konnte aber zunächst keine Torchance nutzen. Schließlich gelang Grischa Prömel der Ausgleich per Kopf nach einer Flanke von Bazoumana Toure (83.).
„Wir geraten in Rückstand, das war ein Wirkungstreffer für uns. Danach hatten wir eine gute Druckphase und haben verdient den Ausgleich erzielt“, kommentierte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, Wolfsburg präsentierte sich defensiv stabil und nutzte Umschaltmomente effektiv, Hoffenheim blieb trotz hoher Ballbesitzquoten bei Standardschancen glücklos. Hecking bilanzierte abschließend: „Einsatz, Körpersprache und Wille haben gestimmt – das darf man in unserer Situation auch erwarten. Jetzt müssen wir darauf aufbauen.“
TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 1:1 TSG 1899 Hoffenheim: Oliver Baumann, Ozan Kabak, Robin Hranac, Bernardo, Vladimír Coufal, Andrej Kramaric, Alexander Prass (60. Grischa Prömel), Bazoumana Touré, Leon Avdullahu (79. Ihlas Bebou), Wouter Burger, Fisnik Asllani (60. Tim Lemperle)
VfL Wolfsburg: Kamil Grabara, Konstantinos Koulierakis, Moritz Jenz, Jeanuel Belocian, Joakim Maehle, Vini Souza, Saël Kumbedi, Christian Eriksen (89. Yannick Gerhardt), Mohamed Amoura (81. Patrick Wimmer), Dzenan Pejcinovic (64. Jonas Wind), Jesper Lindström (63. Adam Daghim)
Schiedsrichter: Tobias Reichel (Maichingen) - Zuschauer: 26252
Tore: 0:1 Konstantinos Koulierakis (65.), 1:1 Grischa Prömel (83.)