Wölfe erkämpfen Punkt beim Tabellenzweiten

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die Partie begann anders als erwartet: Wolfsanger hielt von Anfang an gut mit und konnte aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Der VfL Kassel hatte zwar ein leichtes Chancenplus, ohne dabei jedoch zwingende Gelegenheiten zu kreieren.

Den ersten Akzent setzten dann die Gäste: Robin Diehl traf mit einem satten Linksschuss ins lange Eck und brachte Wolfsanger in Führung. Die Begegnung entwickelte sich zunehmend zu einem umkämpften Spiel – Wolfsanger warf alles in die Waagschale. Mit dem einsetzenden Regen wurde die Partie hitziger und verwandelte sich mehr und mehr in ein reines Kampfspiel.

Halbzeitstand: 0:1