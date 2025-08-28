Wölfe empfangen SVH Kassel

Nach der Niederlage am Sonntag gegen die SG Ahnatal wollten die Wölfe zurück auf die Siegerstraße finden. Das Spiel begann, und die Wölfe hatten sich vorgenommen, aggressiver und konzentrierter aufzutreten. Doch bereits nach zwei Minuten schlug der SVH Kassel das erste Mal zu: Nach einem langen Ball, der gut festgemacht wurde, legte ein Kasseler Angreifer den Ball auf John Kahsay Haylu ab, der überlegt ins rechte obere Eck schlenzte.

Rund 20 Minuten später erhöhte der SVH bereits auf 2:0. Ein schneller Konter wurde von Luca Heine stark vollendet – mit einem Haken am Verteidiger vorbei und einem trockenen Abschluss ins linke untere Eck. Wolfsanger versuchte daraufhin, das Spiel an sich zu reißen, lief immer wieder an, blieb aber ohne Erfolg. So ging es mit einer 2:0-Führung für Kassel in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang erhöhte Wolfsanger den Druck und erspielte sich zahlreiche Standardsituationen, die jedoch ungenutzt blieben. Der SVH setzte seinerseits immer wieder gefährliche Nadelstiche durch Konter, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen. In der 75. Minute gelang Wolfsanger schließlich der Anschlusstreffer: Über die Außenbahn wurde ein Angriff stark herausgespielt, Mohamad Ali flankte flach ins Zentrum, wo Jannes Thieme mit einem präzisen Abschluss ins Eck vollendete.