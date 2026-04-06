Wölfe brechen in der BayArena komplett ein

Vor 29.619 Zuschauern entwickelte sich in der BayArena zunächst ein offener Schlagabtausch, in dem die Wölfe über weite Strecken die reifere und zielstrebigere Mannschaft waren. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Gegen den Ball waren wir sehr diszipliniert und haben die passenden Momente gefunden, um Entlastung zu schaffen“, analysierte Hecking später – und traf damit den Kern eines Auftritts, der zunächst Hoffnung machte. Starke erste Halbzeit – Wolfsburg eiskalt Die Gäste erwischten einen mutigen Start. Früh setzte Christian Eriksen Mohammed Amoura in Szene (4.), wenig später sorgte Jonas Wind für die verdiente Führung (16.). Wolfsburg blieb dran, spielte zielstrebig nach vorne – und reagierte auch auf Rückschläge eindrucksvoll: Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alejandro Grimaldo (30., Foulelfmeter) schlug Joakim Maehle nur eine Minute später mit einem Distanzschuss zurück.

Als Eriksen per Strafstoß sogar auf 3:1 erhöhte (38.), schien das Spiel klar in Richtung Wolfsburg zu kippen. „Wir haben die passenden Momente gefunden, um unsere Tore zu machen“, so Hecking. Doch der erneute Anschlusstreffer kurz vor der Pause erwies sich als Wendepunkt: „Unglücklich war für uns, dass wir kurz vor der Pause das 2:3 gefangen haben. Das hat Leverkusen in die Karten gespielt.“ Zweite Halbzeit: Kontrollverlust und Einbruch Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild komplett. Leverkusen erhöhte den Druck – und Wolfsburg verlor die Kontrolle. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir uns, was ich monieren muss, sehr, sehr passiv verhalten und den Gegner eingeladen, sein Spiel aufzuziehen“, kritisierte Hecking deutlich.