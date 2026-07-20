Wölfe bleiben makellos: Dritter Test, dritter Sieg

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Der VfL Wolfsburg setzt seine erfolgreiche Vorbereitung fort. Auch im dritten Testspiel der Sommervorbereitung blieb die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl ungeschlagen und feierte den dritten Sieg. Einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager im Weimarer Land setzte sich der VfL gegen den Drittligisten SC Verl mit 3:0 (1:0) durch.

Eine besondere Premiere gab es bereits vor dem Anpfiff: Neuzugang Timon Wellenreuther stand erstmals im VfL-Tor. Der neue Schlussmann blieb im ersten Durchgang allerdings weitgehend beschäftigungslos, da die Wolfsburger Defensive kaum etwas zuließ.

Gegen den Ex-Klub von Strobl und Neuzugang Alessio Besio zeigte sich der Drittligist phasenweise ebenbürtig, fand gegen die kompakte Wolfsburger Defensive im entscheidenden Moment jedoch kaum Lösungen. Die Grün-Weißen überzeugten vor allem mit Effizienz und einer stabilen Defensivleistung.

Nach einer intensiven Anfangsphase mit vielen Zweikämpfen zwischen den Strafräumen belohnte sich der VfL schließlich nach einer halben Stunde. Fabian Reese brachte den Ball mit einem hohen Zuspiel nach vorne, Besio legte ab und Robert Glatzel vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0. Der Stürmer hätte kurz vor der Pause beinahe seinen zweiten Treffer erzielt, traf jedoch nur den Pfosten.

Offensiv erwischten die Wölfe einen schwungvollen Start. Alessio Besio prüfte die Verler Hintermannschaft bereits früh, auch Lovro Majer sorgte für Gefahr. Besio hatte nach wenigen Minuten zudem Pech, als sein Abschluss nur am Pfosten landete.

Cleiton und Pejcinovic machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel brachte Tobias Strobl mehrere neue Spieler, wodurch die Wölfe zunächst etwas den Rhythmus verloren. Verl setzte die Wolfsburger mit aggressivem Angriffspressing unter Druck und provozierte einige Fehler im Spielaufbau.

Gefährliche Abschlüsse der Gäste blieben jedoch aus. Bis auf zwei Distanzversuche, die deutlich am Tor vorbeigingen, hielt der VfL den Drittligisten konsequent vom eigenen Tor fern.

Offensiv dauerte es bis zur Schlussphase, ehe die Wölfe wieder zwingender wurden. In der 70. Minute scheiterte Dzenan Pejcinovic mit einem Flachschuss, ehe Cleiton nach der anschließenden Ecke per Kopf auf 2:0 erhöhte (71.).

Die Entscheidung fiel wenig später: Nach starker Vorarbeit von Andreas Skov Olsen traf Pejcinovic mit einem präzisen Abschluss ins lange Eck zum 3:0-Endstand (81.). Kurz vor Schluss verhinderte Jakub Zielinski mit einer Parade gegen Alem Japaur den Ehrentreffer der Gäste und sicherte die weiße Weste.

Strobl sieht Fortschritte trotz Kritikpunkten

Trotz des deutlichen Ergebnisses sah VfL-Cheftrainer Tobias Strobl noch Verbesserungspotenzial. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht vollständig mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben“, erklärte der 38-Jährige.

Vor allem das hohe Pressing des SC Verl habe seine Mannschaft vor Herausforderungen gestellt: „Verl hat uns mit seinem hohen Angriffspressing das Leben schwer gemacht und dafür gesorgt, dass wir phasenweise nicht in unsere Abläufe gekommen sind.“

Gleichzeitig lobte Strobl die Entwicklung im Offensivspiel: „Mit dem Ball haben wir dagegen einen reifen Auftritt gezeigt, in der Entscheidungsfindung einen großen Schritt gemacht und immer wieder den Weg hinter die letzte Kette gesucht.“

Mit drei Siegen aus drei Spielen reist der VfL nun mit einer perfekten Testspielbilanz ins Trainingslager. Dort wartet mit weiteren Einheiten und dem Härtetest gegen Olympique Lyon die nächste wichtige Phase der Vorbereitung.