Wölfe besiegen Walschleber Notelf

Die Gäste erwischten den besseren Start: Bereits in der 4. Minute nutzte Walschleben eine Unachtsamkeit in der Sömmerdaer Defensive und ging mit 0:1 in Führung. Sömmerda brauchte einige Minuten, um zurück ins Spiel zu finden, erhöhte dann aber kontinuierlich den Druck. In der 34. Minute gelang der Ausgleich: Otto verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. Nach der Pause startete der FSV furios. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff brachte Mückenheim mit einem genialen Steckpass Kamate in Szene der zum 2:1 einschob. Der FSV blieb am Drücker: In der 51. Minute wurde nach einem Fehler im Walschlebener Aufbau schnell und zielstrebig umgeschaltet und Müller schloss kaltschnäuzig zum 3:1 ab. Walschleben gab sich nicht auf und verkürzte in der 65. Minute noch einmal auf 3:2. Nette Randnotiz: Beide Walschlebener Treffer erzielte Niklas Schaar, der im Nachwuchsbereich bei den A-Junioren zusammen als Spielgemeinschaft mit dem FSV Sömmerda kickt. Doch die Antwort ließ keine Minute auf sich warten: Direkt im Gegenzug stellte Kamate in der 66. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand her. In der Schlussphase kontrollierte der FSV die Partie und ließ keine weiteren Chancen des Gegners mehr zu. Insgesamt eine starke Mannschaftsleistung, besonders durch die konsequente Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit.



Einen Aufreger gab es aber abseits des Spielfelds noch. Denn Walschlebens Trainer Steffen Ehrich war alles andere als gut darauf zu sprechen, dass der FSV unter der Woche eine Anfrage auf Spielverlegung ablehnte. Obwohl beide Vereine wie erwähnt seit dieser Saison im Nachwuchs als Spielgemeinschaft unterwegs sind, blieb die Walschlebener Anfrage aufgrund von 10 fehlenden Spielern erfolglos. Im Nachgang äußerte sich Ehrich dann etwas gelassener zu dem Thema: „Ob andere Mannschaften verlegen, wenn sie einen Vorteil riechen, kann ich nicht sagen, uns eigeschlossen. Weil es unser Partner ist, war ich menschlich dennoch enttäuscht. Das Spiel hat uns als Mannschaft aber trotz der Niederlage weitergebracht.“