Wöchentlich grüßt das Murmeltier ...

Der positive Trend dieser Saison sollte auch im Heimspiel gegen Blankenhain unbedingt fortgesetzt werden – und am Ende konnten wir genau das erreichen. Der Weg dorthin war jedoch alles andere als glanzvoll. Mit einem nahezu vollen Kader auf unserer Seite und stark ersatzgeschwächten Gästen, die gerade einmal elf Spieler aufbieten konnten, schien die Ausgangslage klar. Doch genau das spiegelte sich zunächst überhaupt nicht im Spiel wider. Aus Empor-Sicht entwickelte sich eine enttäuschend zähe Partie: zu wenig Bewegung, zu wenig Tempo, kaum Spielfluss. Unser Spiel wirkte ideenlos und schleppend – und erinnerte leider an die Startphasen der vergangenen Wochen, in denen wir ebenfalls zu lange brauchten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. So plätscherte die erste Halbzeit dahin, ohne dass wir echte Gefahr ausstrahlen konnten. Der einzige Aufreger: ein berechtigter Platzverweis für die Gäste, die innerhalb von sieben Minuten doppelt hart getroffen wurden. Doch selbst in Überzahl fehlte uns zunächst die Durchschlagskraft.

Erst nach der Pause kam spürbar mehr Leben in unser Spiel. Die vorgenommenen Umstellungen und Wechsel zeigten Wirkung – und mit jeder Minute wurde deutlicher, dass die Kräfte beim Gegner schwanden. Endlich übernahmen wir die Kontrolle, erhöhten den Druck und spielten unsere Überzahl konsequenter aus. Einer ragte dabei einmal mehr heraus: Ben Krauße. Mit unermüdlichem Einsatz beackerte er die rechte Seite, brachte Tempo und Energie ins Spiel, erzielte selbst einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Eine Leistung mit echtem Vorbildcharakter – Chapeau, Ben! Auch Lukas setzte ein Ausrufezeichen und belohnte sich mit einem sehenswerten Distanzschuss, der die Partie endgültig in unsere Richtung lenkte.

Am Ende steht ein verdienter Sieg – vielleicht keiner für die Galerie, aber einer, der den Charakter dieser Mannschaft unterstreicht. Die Serie ohne Niederlage hält, und auch wenn noch nicht alles rund läuft, zeigt der Weg klar nach oben. Der Staffelsieg ist rechnerisch noch nicht perfekt – doch eines ist sicher: Unsere Emporianer sind auf einem richtig guten Weg.