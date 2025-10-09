 2025-10-02T08:44:29.515Z

Wochenendvorschau - zweimal Fußball zur Mupperger Kerwa!

Am kommenden Samstag, 11.10.25, finden zur Mupperger Kerwa zwei Spiele auf dem Mupperger Sportplatz statt. Um 13.30 Uhr empfangen unsere E-Junioren die SG Rauenstein. Im Anschluß gastiert die Kreisligareserve des SC 09 Effelder bei unseren Herren (Anstoß: 16.00 Uhr). Nach dem Remis gegen Steinach wollen unsere Männer zur Kerwa einen Sieg nachlegen. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!

