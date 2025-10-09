Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wochenendvorschau - zweimal Fußball zur Mupperger Kerwa!
Am kommenden Samstag, 11.10.25, finden zur Mupperger Kerwa zwei Spiele auf dem Mupperger Sportplatz statt. Um 13.30 Uhr empfangen unsere E-Junioren die SG Rauenstein. Im Anschluß gastiert die Kreisligareserve des SC 09 Effelder bei unseren Herren (Anstoß: 16.00 Uhr). Nach dem Remis gegen Steinach wollen unsere Männer zur Kerwa einen Sieg nachlegen. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!