Wochenendvorschau - volles Programm

Am Samstag, 01.11.25, empfangen unsere E-Junioren die zweite Mannschaft des SC 06 Oberlind auf dem Sportplatz in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Am Sonntag, 02.11.25, gastiert die SG 1951 Sonneberg bei unseren D-Junioren ebenfalls in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Zum Abschluß empfangen unsere Herren den VfR 1931 Jagdshof ab 14.00 Uhr auf dem Mupperger Sportplatz. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!