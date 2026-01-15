Wochenendvorschau - viel los am Sonntag!

Am kommenden Sonntag, 18.01.26, sind unsere Mannschaften gleich bei zwei Turnieren in der SBBS-Sporthalle in Steinbach vertreten. Ab 9.30 Uhr spielen unsere E-Junioren in der Vorrunde zur Hallenkreismeisterschaft. Ab 13.30 Uhr sind unsere Männer bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft der Kreisklassen am Start. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!