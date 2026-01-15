Wochenendvorschau - viel los am Sonntag!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am kommenden Sonntag, 18.01.26, sind unsere Mannschaften gleich bei zwei Turnieren in der SBBS-Sporthalle in Steinbach vertreten. Ab 9.30 Uhr spielen unsere E-Junioren in der Vorrunde zur Hallenkreismeisterschaft. Ab 13.30 Uhr sind unsere Männer bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft der Kreisklassen am Start. Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!