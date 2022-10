Wochenendvorschau - Topspiel zur Kerwa!

Am kommenden Sonntag, 09.10.22, empfängt unsere Mannschaft die Kreisoberligareserve der SG Lauscha/Neuhaus in Mupperg (Anstoß: 15:00 Uhr). Die Ansetzer hatten hierbei ein glückliches Händchen und bescheren den hoffentlich vielen Zuschauern im Spiel Erster gegen Zweiter ein echtes Topspiel zur Mupperger Kerwa. Bisher gelang es einzig der SG Heinersdorf/Neuenbau die Gäste zu besiegen, unsere Elf gewann bisher gar alle Ligaspiele. Ziel der Heinze-Schützlinge wird es sein den Lauf fortzusetzen und die Punkte zur Kerwa in Mupperg zu behalten! Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!