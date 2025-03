Wochenendvorschau - SG zur Gast bei den Männern

Am kommenden Sonntag, 30.03.25, finden zwei Spiele auf dem Mupperger Sportplatz statt. Um 10.30 Uhr empfangen unsere E-Junioren den SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz in einem weiteren Testspiel. Um 15.00 Uhr treten unsere Herren dann gegen die Kreisoberligareserve der SG 1951 Sonneberg an. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nah beieinander, weshalb sich die Zuschauer auf eine spannende Partie freuen können. Wichtig für alle, in der Nacht zum Sonntag wird auch die Uhr eine Stunde vorgestellt! Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!