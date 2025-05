Wochenendvorschau - nur Junioren im Einsatz

Unsere Männermannschaft ist am kommenden Wochenende spielfrei. Am Sonntag, 18.05.25, starten unsere F-Junioren ab 9.30 Uhr auf dem Mupperger Sportplatz mit ihrem Funinio-Turnier. Die D2 empfängt um 10.30 Uhr den SV Goßmannsrod auf der Biene in Neuhaus-Schierschnitz. Zeitgleich spielen auch unsere E-Junioren gegen den SV 08 Steinach auf dem Sportplatz in Heubisch. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!