Wochenendvorschau - nur die Männer spielen

Am kommenden Sonntag, 13.04.25, steht eine Premiere für unsere Männermannschaft an, denn sie bestreiten ihr Auswärtsspiel in Rottmar nicht auf dem dortigen Sportplatz, sondern auf dem Sportplatz in Haßlach (Anstoß: 15.00 Uhr). Aufgrund der Verbindungen zwischen Rottmar und Haßlach kam diese Konstellation zustande. Unabhängig vom Spielort wird die Vorgabe der Heinze-Schützlinge ein Sieg gegen den Tabellenletzten sein. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!