Wochenendvorschau - nur die Junioren im Einsatz

Am kommenden Wochenende finden im Männerspielbetrieb die Halbfinals der Kreispokale statt. Unsere Mannschaft ist bereits ausgeschieden und somit spielfrei. Am Samstag, 02.05.26, empfangen unsere E-Junioren die zweite Mannschaft der SG Lauscha/Neuhaus in Mupperg (Anpfiff: 10.30 Uhr). Am Sonntag, 03.05.26, ist der SV 08 Steinach zu Gast bei unserer D2 auf dem Sportplatz in Heubisch (Anstoß: 10.30 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!