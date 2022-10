Wochenendvorschau - Mupperg zu Gast im Wolkenrasen

Am kommenden Samstag (!), 29.10.22, gastiert unsere Mannschaft bei der Kreisligareserve der SG 1951 Sonneberg (Anstoß: 15:00 Uhr). Die Wolkenrasenkicker haben sich nach einer Anfangsniederlage in Mupperg zuletzt gesteigert und sind aktuell erster Verfolger unserer Mannschaft. Die Zuschauer können also aller Voraussicht nach eine ähnlich enge Partie wie im August erwarten als die Heinze-Schützlinge mit 2:1 siegen konnten. Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und keine Verletzungen!