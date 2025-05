Wochenendvorschau - Männer zu Gast in Unterlind

Am kommenden Sonntag, 11.05.25, starten unsere F-Junioren mit ihrem Turnier bei der SG Lauscha/Neuhaus in Neuhaus am Rennweg (Beginn: 9:30 Uhr). Am Nachmittag gastieren unsere Herren zu ihrem vorletzten Saisonspiel in Unterlind. Die zweite Mannschaft der SG Oberlind/Unterlind spielt wie unser Team bisher eine ordentliche Rückrunde und wird somit trotz des großen Abstands in der Tabelle eine harte Nuß für die Unterländer werden (Anpfiff: 15:00 Uhr). Wir wünschen unseren Mannschaften viel Erfolg und keine Verletzungen!